De Bianca Dumbraveanu
Bărbat reținut după ce a aruncat câinele familiei pe fereastră

Bărbatul se afla sub influența alcoolului. A fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara.

Un bărbat de 32 de ani din Călan, județul Hunedoara, a fost reținut după ce a aruncat câinele familiei de la etajul al doilea al blocului în care locuia. Incidentul s-a petrecut după o ceartă cu soția, iar bărbatul se afla sub influența alcoolului.

Polițiștii au intervenit la fața locului, iar animalul a fost dus la medicul veterinar, unde a rămas internat pentru îngrijiri medicale.

„La data de 2 noiembrie 2025, în jurul orei 17:50, Poliţia Oraşului Călan a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că un bărbat din localitate ar fi aruncat un câine de la etajul al doilea al apartamentului său. Patrula de ordine publică deplasată imediat la faţa locului a constatat că cele sesizate se confirmă. În faţa unui bloc situat pe o stradă din localitate, poliţiştii au identificat un exemplar canin de talie mică, care se afla imobilizat pe ciment, fără reacţie motorie specifică şi prezentând semne evidente de durere şi suferinţă fizică”, a transmis IPJ Hunedoara.

Bărbatul a fost arestat pentru 24 de ore

În urma incidentului, a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de rănire cu intenție a animalelor. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara, cu propunere de arestare preventivă.

„La faţa locului s-au deplasat şi poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor din cadrul I.P.J. Hunedoara, în vederea efectuării de verificări şi examinării animalului. Aceştia au constatat că exemplarul canin aparţine rasei Bichon, femelă, în vârstă de aproximativ 5 luni. Animalul a fost transportat la o unitate medical-veterinară pentru acordarea asistenţei medicale de specialitate, unde a rămas internat”, a precizat IPJ Hunedoara.

Potrivit autorităților, în Hunedoara, 29 de animale au fost salvate de la începutul anului.

„De la începutul acestui an, poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor din cadrul I.P.J. Hunedoara au intervenit în numeroase situaţii în care animale se aflau în pericol, salvând viaţa a 25 de câini şi patru pisici, care au fost plasaţi în adăposturi autorizate, prin emiterea a 11 ordine de plasare în adăpost”, a mai precizat IPJ Hunedoara.

