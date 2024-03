Bărbile lui Barbu

În viteza de balamuc cu care se rostogolesc declarațiile trăznite, inițiativele deșucheate cu subsoluri dubioase, gafele și dezvăluirile, am trecut ca trenul pe lîngă una lată anunțată de figurantul ministru înregistrat la Evidența persoanelor sub numele de Barbu-Florin Ionuț, de la Agricultură.

Din capul rotund al acestui ministru n-am recepționat decît propoziții neterminate, gîgîieli și, din cînd în cînd, enormități. Fost pupăză la o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară și director pe la Îmbunătățiri funciare în județul Olt (pup-pup-pup la Paul Stănescu!?) și director în Primăria Slatina, acest șters Florin Barbu este o probă de mediocritate politică, intelectuală și morală a felului în care funcționează selecțiile și desemnările PSD și PNL. Nu contează performanțele, profesionalismul și proiectele celui desemnat să conducă un domeniu. Totul se reduce la contribuția insului la partid. Cu fonduri, cu fundul, cu afișele, cu mobilizări de nepoate, cu orice, nu contează. De ani și ani, de trei decenii, regimente de impostori și incompetenți ocupă și conduc instituțiile publice spre nicăieri. Îl asculți pe Florin Barbu și-ți dai seama imediat că omul se califică pentru un post de comandant de pluton al nepricepuților guralivi. Adică de ministru. Este la fel de „strălucit” ca și Dănut Andrușcă, ca și Ion Ștefan-Grindă sau ca Mihai Tudose și ca atîția alții.

Ei bine, acest personaj restant la gramatică și la logică a anunțat o descoperire bună de un mare premiu acordat însă de comuniști:

„Am introdus un mecanism pe care îl voi crea împreună cu retailerii, împreună cu Ministerul Economiei care se ocupă cu partea de comerț a României. Practic aceste Ordonanțe au fost date de Ministerul Agriculturii dar și alte ministere au atribuții în comerțul cu alimente, și vom crea un mecanism. Mi-aș dori să îl creez și îl am creionat deja. O să am o discuție săptămâna viitoare atât cu retailerii, cât și cu procesatorii. Pentru toate produsele agroalimentare. Deci pentru absolut toate produsele agroalimentare”

Ionuț al nostru de la Agricultură stă cu un crac al gîndirii în trecut și cu altul în viitor. „Am introdus un mecanism pe care îl voi crea”. Cu așa logică de oțel, nici Dracu nu se poate pune cu el! Omul a introdus deja și pe urmă creează!

Voi reproduce încă un pasaj important din Ionuț Florin pentru că este probabil principala sa operă cunoscută pînă acum.

Iată ce susține agro-inteligentul îmbunătățirilor funciare din județul Olt:

”Vom crea acest mecanism pentru a stabiliza toate prețurile din România. Vorbim la produsele agroalimentare. Vreau în continuare ca aceste alimente de bază, cele 14 alimente de bază care sunt consumate de 50% din populația României, să rămână la același nivel. Vă spun și de ce! Atunci când în guvernarea Ciucă s-a luat decizia scăderii prețului la lapte cu 20% și neavând o formă juridică, așa cum noi am dat această Ordonanță, toată scăderea s-a dus la laptele de la poarta fermei, la fermieri. I-am explicat și prim-ministrului că nu este nevoie de un acord. Pentru că un acord nu este respectat. Un acord nu are formă juridică, un acord nu are contravenție, și atunci nu poți să tragi la răspundere pe nimeni. În ordonanța privind plafonarea adaosului comercial, fermierii nu există. Și este destul de logic și foarte clar”. (Florin-Ionuț Barbu)

Vedeți și auziți ce grozav funcționează mecanismul de stabilizare a prețurilor gîndit de Florin Ionuț Barbu? Exact ca proiectul de țară al lui Iohannis, ca România Educată, ca reducerea cheltuielilor bugetare a lui Ciolacu, ca dotarea inspectorilor fiscali cu pistoale!