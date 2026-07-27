Behind the Scenes: Cum se organizează Turul României, una dintre cele mai prestigioase competiții cicliste din Sud-Estul Europei

Peste 800 de kilometri, 5 etape, 9 orașe gazdă și o caravană care se întinde pe 3 kilometri. Pentru spectatori, o etapă din Turul României înseamnă plutonul care trece în viteză și atmosfera de la sosire. În spate, însă, stă o operațiune logistică uriașă: 12 luni de pregătiri, zeci de instituții implicate și sute de oameni mobilizați zilnic.

Turul României 2026, eveniment organizat de Federația Română de Ciclism, alături de Agenția Națională pentru Sport și Auchan România, în calitate de partener co-organizator, marchează o premieră istorică: pentru prima dată din 1934, startul oficial se dă în afara țării, la Chișinău. Competiția are loc între 8 și 13 septembrie, pe un traseu de 800 km care trece prin Chișinău – Ungheni – Iași – Piatra-Neamț – Băile Balvanyos – Brașov – Ploiești – București.

Pentru a înțelege mai bine consumul de resurse și efortul din spatele unui astfel de tur, cifrele ediției din 2025 vorbesc de la sine:

Echipă & Caravană: 180 de oameni în echipa de organizare, o caravană de 440 de persoane formată din cicliști și echipele lor de suport (staff tehnic, medical, etc.), 90 de mașini și 25 de motociclete.

180 de oameni în echipa de organizare, o caravană de 440 de persoane formată din cicliști și echipele lor de suport (staff tehnic, medical, etc.), 90 de mașini și 25 de motociclete. Cazare & Consumabile: 200 de camere de hotel închiriate, 7.800 de litri de apă și 7.250 de litri de benzină.

200 de camere de hotel închiriate, 7.800 de litri de apă și 7.250 de litri de benzină. Infrastructură & Siguranță:500 de metri de garduri de protecție și 1.500 de metri de bandă delimitatoare montată pe traseu.

În 2026, efortul logistic crește. Cu mai puțin de două luni înainte de start, Turul României se traduce în următoarele cifre:

12 luni de pregătire pentru 6 zile de eveniment.

de pregătire pentru de eveniment. 5 etape și peste 800 km de traseu competițional.

și peste de traseu competițional. 170 de sportivi din 25 de echipe

din >350 de persoane în caravana oficială (arbitri UCI, mecanici, personal medical, media, voluntari).

în caravana oficială (arbitri UCI, mecanici, personal medical, media, voluntari). >250 de oameni implicați direct, zilnic, pe teren.

implicați direct, zilnic, pe teren. >100 de vehicule oficiale (mașini de echipă, ambulanțe, motociclete de siguranță, camioane logistice). Aliniată complet, caravana măsoară până la 3 km.

Cum se pregătește un oraș gazdă pentru primirea caravanei

Găzduirea unei etape presupune luni de analiză tehnică alături de autoritățile locale. Fiecare detaliu contează: de la starea carosabilului și amplasarea gardurilor de protecție, până la sursele de energie electrică, accesul ambulanțelor și adaptarea traficului rutier.

În săptămâna cursei, orașul se transformă rapid. Se montează porțile de start și sosire, scena, podiumul, sistemele de sonorizare, iar zonele de start și finish sunt reconfigurate pentru echipe și media. În ziua competiției, echipele de organizare sunt pe poziții înainte de răsărit.

Colaborarea cu autoritățile: Cheia siguranței pe traseu

O cursă de peste 800 km pe drumuri publice nu este posibilă fără o coordonare strânsă la nivel instituțional. Pentru fiecare etapă se lucrează în echipă:

Primăriile orașelor gazdă și Consiliile Județene;

Poliția Rutieră și Poliția Locală;

ISU și Serviciile Județene de Ambulanță;

Jandarmeria Română și administratorii de drumuri;

Autoritățile din Republica Moldova (pentru prima etapă).

Rezultatul? Un traseu securizat, un trafic gestionat eficient și un mediu sigur pentru sportivi și public.

Iar vestea cea mai bună pentru spectatori? Accesul este complet gratuit pe tot parcursul celor 5 etape. Dacă Turul trece prin orașul tău, ieși în stradă și fii parte din spectacol!

Program și traseu Turul României 2026

8 septembrie – Prezentarea Echipelor – Chișinău

9 septembrie – Etapa 1 – Chișinău – Ungheni

10 septembrie – Etapa 2 – Iași – Piatra Neamț

11 septembrie – Etapa 3 – Piatra Neamț – Băile Balvanyos

12 septembrie – Etapa 4 – Brașov – Ploiești

13 septembrie – Etapa 5 – Circuit București

Programul complet și traseul integral al Turului României 2026 sunt disponibile pe www.turulromaniei.ro. Spectacolul ciclist va putea fi urmărit în direct la TV pe Prima Sport, precum și pe paginile oficiale de Facebook Tour of Romania și Auchan România, iar rezumate zilnice vor fi difuzate de TVR.