Ben Gvir vrea ”să radă” și sate din Cisiordania, înaintea alegerilor

Cisiordania ocupată este cuprinsă de noi violențe, după raidurile armatei israeliene declanșate în urma unui schimb de focuri de vineri, în localitatea Tell. ”Coloniști au atacat mai multe orașe și sate palestiniene, incendiind două moschei, o casă și mai multe vehicule. Ei cer ”răzbunare” după uciderea unui israelian”, scrie The Times of Israel. Benjamin Netanyahu a ordonat apoi o „operațiune antiteroristă de amploare” în nordul Cisiordaniei.

Guvernul israelian extinde avanposturile în Cisiordania

Premierul Netanyahu și ministrul Aparării, Israel Katz, au anunțat accelerarea legalizării avanposturilor existente și înființarea altora noi în Cisiordania. După confruntările violente, coloniștii au ridicat mai multe avanposturi noi și au organizat noi incursiuni în zona localității Tell. Coloniștii radicali urmăresc în mod deliberat escaladarea tensiunilor prin ”tururi provocatoare”, menite să transmită că pot acționa oriunde și oricând doresc. Grupul implicat în incidente provenea dintr-un avanpost cunoscut pentru radicalism și violență.

Armata israeliană pierde controlul asupra coloniștilor radicali

Potrivit Haaretz, care citează sub protecția anonimatului ofițeri ai armatei israeliene, încercările de a contacta lideri influenți ai mișcării coloniștilor pentru calmarea tensiunilor au rămas fără răspuns. Rezerviștii desfășurați în zonă descriu o situație scăpată de sub control: ”În repetate rânduri, suntem trimiși la incidente violente cu efective total insuficiente, în fața a zeci sau chiar sute de protestatari israelieni. Nu putem influența situația, nu o putem controla și nici opri. Nu putem decât să stăm și să privim cum se desfășoară.” Între timp, ministrul Securității Naționale, Itamar Ben Gvir, a cerut armatei să ”radă aceste sate prin bombardamente aeriene”.

Tensiunile din Cisiordania si miza alegerilor

Escaladarea violențelor are loc cu trei luni înaintea alegerilor legislative anticipate programate pentru 27 octombrie. Sunt primele alegeri de după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023. Premierul Benjamin Netanyahu, aflat la putere de peste 18 ani din 1996, speră să îl câștige. Un rival este alianța Bennett 2026 (dreapta), condusă de fostul premier Naftali Bennett. Celălalt este Partidul Yashar (”Drept” – sionist, de centru) al lui Gadi Eisenkot, fost șef al statului major al armatei israeliene. Ultimele sondaje dau câștigător, la limită, partidul lui Eisenkot în fața partidului Likud, al lui Netanyahu.

Haaretz, despre ”cea mai documentata epurare etnică”

La începutul acestui an, cotidianul Haaretz realiza un reportaj amplu in Cisiordania și îl cita pe unul dintre membrii organizației israeliene de stânga anti-ocupație (a teritoriilor palestiniene) ”Să privim ocupația în față”. ”Ceea ce se întâmplă aici seamănă, după părerea mea, cu acțiunile germanilor în Polonia între 1939 și 1943. Armata israeliană ar putea evacua locuitorii – păstori săraci și lipsiți de apărare – într-o săptămână, însă statul face acest lucru prin intermediul unei armate de minori și delicvenți, dintre care unii fură oi. Nu există poliție. Este cea mai bine documentată epurare etnică din istorie. În Zona C, ai impresia că coloniștii au toate drepturile”, spunea acesta.

Acordul Oslo II din 1995 a împărțit temporar Cisiordania în zonele A, B și C, urmând ca întreaga administrație să fie transferată treptat Autorității Palestiniene în baza unui acord final de pace. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar împărțirea este valabilă și astăzi: Zona A este administrată de Autoritatea Palestiniană, Zona C de Israel, iar Zona B se află sub control comun israeliano-palestinian.