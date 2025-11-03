Black Friday 2025! Cum să nu cazi în capcana ofertelor false

Ziua cu cele mai mari reduceri din an vine cu oferte tentante, dar și cu capcane periculoase. Centrul European al Consumatorilor atrage atenția asupra tacticilor agresive de vânzare care te pot presa să cumperi impulsiv. Află cum să verifici un magazin online și să te protejezi de fraude înainte să dai click pe „Cumpără”

De Mădălina Hodea
Black Friday aduce reduceri tentante, dar și riscuri mari pentru cumpărători. Centrul European al Consumatorilor avertizează că multe magazine online folosesc mesaje care induc presiune, precum „20 de persoane urmăresc acest produs” sau „au mai rămas doar trei bucăți”, pentru a grăbi decizia de cumpărare.

Reprezentanţii Centrului European al Consumatorilor mai recomandă ca cetăţenii să nu dea curs mesajelor comerciale care creează presiune. Sunt doar câteva exemple folosite deseori de site-uri sau aplicaţii mobile, reţele de socializare sau chiar motoare de căutare, pentru a pune presiune pe decizia de achiziţie a consumatorului explică experți europeni.

Specialiștii  au mai precizat că o altă modalitate prin care se încearcă influenţarea comportamentul de cumpărare al consumatorului este afişarea unei numărători inverse. Totodată consumatorii să sfătuiţi să aleagă o metodă de plată sigură.

”Dacă plătiţi online, asiguraţi-vă că aveţi o conexiune la internet securizată, asiguraţi-vă că adresa site-ului este marcată cu «https» şi simbolul lacătului închis,nu salvaţi detaliile bancare pe telefonul mobil, pe computer sau pe orice platformă de cumpărături,setaţi o sumă maximă pentru plăţile unice, pentru cardul dumneavoastră,  evitaţi plăţile prin transfer bancar (în această situaţie, nu există procedură de refuz la plată)”, a mai anunţat Centrul European al Consumatorilor.

Pentru a nu fi păcălit, autoritățile recomandă să verifici cu atenție:

•datele comercianților (adresă, telefon, e-mail), pentru a te asigura că magazinul este real;
•dacă reducerea este autentică, comparând prețurile afișate înainte și după ofertă;
•securitatea site-ului și metodele de plată – preferă plățile care oferă protecție și evită transferurile bancare directe.
În acest context, cumpărătorii trebuie să fie vigilenți și să nu se lase presați de mesaje care creează falsă urgență, pentru a evita achiziții impulsive care pot aduce dezamăgiri sau chiar fraude. Campania de Black Friday va atinge apogeul pe 7 noiembrie, dar atenția și prudenta trebuie să fie constante, indiferent de perioadă. Alege cu cap și verifică orice ofertă înainte să dai click!
