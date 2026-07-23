BNR lansează o monedă de argint la 150 de ani de la naşterea Hortensiei Papadat-Bengescu

La 150 de ani de la naşterea Hortensiei Papadat-Bengescu, BNR lanseaza în circuitul numismatic o monedă de argint. Moneda are o valoare nominală de 10 lei, un diametru de 37 de milimetri şi o greutate de 31,103 grame.

150 de ani de la naşterea scriitoarei

Scriitoarea Hortensia Papadat-Bengescu a trăit între anii 1876 şi 1955, iar monedele sunt însoţite de certificate de autenticitate. Pe revers se află atât portretul, cât şi numele scriitoarei.

„Începând cu data de 27 iulie 2026, Banca Naţională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema Hortensia Papadat-Bengescu – 150 de ani de la naştere”, arată BNR.

„Aversul monedei prezintă o compoziţie grafică inspirată de opera Concert din muzică de Bach de Hortensia Papadat-Bengescu, inscripţia «ROMANIA» în arc de cerc, stema României, anul de emisiune <2026> şi valoarea nominală <10 LEI>”.

Monedele din argint sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent şi sunt însoţite de broşuri de prezentare.

Certificatele de autenticitate sunt redactate în limbile română, engleză şi franceză şi poartă semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.

300 de piese, tirajul aprobat

Tirajul aprobat pentru moneda din argint este de 300 de piese.

Preţul de vânzare pentru moneda din argint este 1.050,00 lei cu TVA, inclusiv broşura de prezentare şi certificatul de autenticitate.

Monedele din argint cu tema Hortensia Papadat-Bengescu – 150 de ani de la naştere au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

Banca Naţională a României emite piese numismatice dedicate unor personalităţi sau momente semnificative pe plan intern şi internaţional. Monedele, medaliile, seturile de monetărie şi bancnotele numismatice sunt însoţite de un certificat de autenticitate, pe care se găsesc semnătura guvernatorului Băncii Naţionale a României şi cea a casierului central.

Piese numismatice emise de BNR

Pe 2.07.2026, Banca Naţională a României a lansat în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – 150 de ani de la înfiinţare, iar pe 28.05.2026, moneda cu tema 50 de ani de la obţinerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină.

Tot anul acesta, Banca Naţională a României a lansat în circuitul numismatic Monedele României – Reproducere monedă cu valoare nominală de 5 lei, emisă în anul 1880, precum şi Istoria aurului – Plăcuţele votive de la Germisara.

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