BNS susține greva generală din sănătate și cere Guvernului să oprească proiectul noii legi a salarizării

Blocul Național Sindical susține greva generală din sănătate și cere Guvernului să retragă proiectul noii legi a salarizării, solicitând reluarea dialogului cu sindicatele.

Mădălina Hodea
BNS susține greva generală din sănătate și cere Guvernului să oprească proiectul noii legi a salarizării

Blocul Național Sindical susține greva generală din sănătate și cere Guvernului să retragă proiectul noii legi a salarizării, solicitând reluarea dialogului cu sindicatele.

Blocul Național Sindical își exprimă solidaritatea cu angajații din sistemul sanitar și cu membrii SANITAS care au declanșat greva generală. BNS critică proiectul noii legi a salarizării, susținând că a fost elaborat fără un dialog real cu sindicatele, și solicită Guvernului să oprească promovarea acestuia și să reia negocierile.

Blocul Național Sindical (BNS) și-a exprimat sprijinul pentru angajații din sistemul sanitar și pentru membrii Federației SANITAS care au decis declanșarea grevei generale, acuzând autoritățile că promovează o nouă lege a salarizării fără un dialog real cu organizațiile sindicale. Într-un comunicat de presă, confederația sindicală arată că decizia de a recurge la grevă este una legitimă și reprezintă consecința lipsei unor negocieri autentice între Guvern și reprezentanții salariaților din sectorul public.

Potrivit BNS, dreptul la grevă este un drept fundamental al lucrătorilor și constituie ultima formă prin care aceștia își pot apăra interesele profesionale și economice atunci când toate celelalte căi de dialog au fost epuizate. Reprezentanții confederației susțin că nemulțumirile angajaților din sănătate sunt generate de proiectul noii legi a salarizării, despre care afirmă că a fost elaborat fără consultarea reală a sindicatelor reprezentative.

Blocul Național Sindical critică intenția autorităților de a modifica sistemul de salarizare prin schimbarea coeficienților de ierarhizare și prin diminuarea unor drepturi salariale deja câștigate. În opinia organizației, o reformă a salarizării în sectorul bugetar trebuie să fie construită pe principii de echitate, predictibilitate și respect față de munca tuturor angajaților, indiferent de domeniul în care activează.

Promovarea actualului proiect legislativ

Sindicaliștii solicită Executivului să oprească promovarea actualului proiect legislativ și să reia procesul de elaborare a noii legi într-un cadru de dialog social pe care îl descriu drept „real, transparent și responsabil”. BNS consideră că la discuții trebuie să participe toate confederațiile sindicale și federațiile reprezentative din sectoarele vizate, astfel încât forma finală a legii să reflecte nevoile și interesele salariaților.

În același comunicat, confederația subliniază că solidaritatea dintre organizațiile sindicale este esențială într-o perioadă în care drepturile lucrătorilor sunt, în opinia sa, supuse unor presiuni tot mai mari. Reprezentanții BNS afirmă că vor continua să susțină toate demersurile sindicale pe care le consideră legitime și care urmăresc protejarea veniturilor angajaților, respectarea demnității la locul de muncă și adoptarea unui sistem de salarizare bazat pe criterii corecte și echitabile.

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