Bogdan Peșchir, finanțatorul campaniei lui Călin Georgescu, reținut pentru 24 de ore

Influencerul Bogdan Peșchir, cel care i-a finanțat campania lui Călin Georgescu pe TikTok, a fost reținut joi seara pentru 24 de ore, într-un dosar legat de săvârșirea infracțiunii de corupere a alegătorilor, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES.

Bogdan Peșchir a fost adus joi de la Brașov la sediul IGPR, unde a fost audiat mai multe ore.

În momentul în care a ajuns sub escortă la sediul IGPR, Bogdan Peșchir a fost obligat de un polițist să își dea jos șapca, cagula de pe față și ochelarii de soare, pentru a putea fi identificat.

Procurorii de la Parchetul General au efectuat joi 17 percheziții domiciliare, în municipiul București și județele Brașov, Botoșani, Călărași, Dolj, Galați, Giurgiu, Maramureș, Mureș și Timiș, la locuințele unor influenceri care i-au făcut campanie lui Georgescu.

Printre cei vizați în dosar se află influencerii Bogdan Peșchir și Makaveli.

Cristian Sârbu, avocatul lui BogPR, a spus la Realitatea PLUS, că reținerea clientului său nu are legătură cu nicio problemă juridică.

„A fost o chestie absolut gratuita, l-au expus, pentru că Bogdan la început nu a vrut sa apară si asta a fost dorința lui si ar fi trebuit sa i-o respectam. Asta e un prim aspect foarte urat, dar asta e o problema minora acum.

A doua problemă, ce s-a întâmplat înăuntru, s-a făcut acest tam tam, s-a mai făcut o percheziție, când toată aparatura lui Bogdan se afla la politie. S-a făcut percheziția informatica, am făcut 2 luni in fiecare zi, am fost prezenți, am făcut toate perchezițiile și tot ceea ce a ținut de noi a stat la dispoziție. S-a trecut o limita absolut, nu mai are nicio legătură cu natura juridica, sa vii sa-l aduci cu tam tam de la Brașov, sa îl cauți pentru o așa zisa infracțiune, ca a dat bani in martie pe TikTok si repet nu e infracțiune sa faci donații. Nu este infracțiune sa faci donații. Sa faci donații din martie când nici nu se știa cine este in cursa pentru candidatura.

Organele de cercetare au impresia ca lumea nu știe si ca lumea va fi intoxicata de ceea ce vor ei sa audă.

Excede cadrul juridic, nu mai are legătura cu nicio problema juridica.

Începând din luna martie ca de ce a făcut donațiile pe TikTok, începând de atunci si pana înainte de alegeri. Nu poți sa faci din martie când nu știa nimeni cine candidează.

El a făcut donații unor conturi, nu ai voie sa discriminezi pe cineva pentru opțiune politica, el a făcut donații unor conturi de TikTok, deci nu are legătură cu cursa prezidențială.

Sa se ia acum o măsură a retinerii, cred ca s-a mers mult prea departe, mai ales pentru faptul ca ne-am prezentat.

Si infracțiunea de corupere a alegătorilor este prevazuta de la 6 luni la 3 ani, nu se da reținere.

I-a mai luat încă o dată telefonul lui, e posibil așa ceva, pe care nu mai are nimic pe el.

Acuzație este un lucru, o alegație pe care o scrie fiecare, probe înseamnă sa vine sa iți arate, uitați asta ați făcut, aveți legătură, discuții, poze.

Nu îl cunoaște pe Georgescu, el l-a susținut personal, pentru ca i-a plăcut de el. Nu este infracțiune, iar celelalte lucruri nu au legătură, iar ei nu le-au prezentat.

Acestea i-au făcut un nou dosar. Aceste acuzații au început când s-a făcut dosarul mare, iar acum doar au disjuns cu privire la Bogdan.

Nu poate să demonstreze niciodată, nu este juridic. In aceasta etapa procesuala ei vin si susțin ceva. Noi așteptăm probele pe care nu ni le arata. Am văzut cu toții, am la disecat fiecare telefon, laptop, device, le-am luat la rand, aveți ceva? Ați găsit ceva? Avem procese verbale in care spune nu am găsit, nu are legătura cu cazul.

E noaptea mintii, deja nu mai tine de natura umana.

Cum sa se sustragă când el face de trei luni de zile in fiecare zi naveta Brașov-București. Nu pleacă niciunde, putea sa plece. Cred ca asta i-a deranjat ca a rămas in tara.

Daca un om care iți vine in fiecare zi la politie, cum sa se sustragă când el vine in fiecare zi? Ei pot spune orice si nu mai contează. Deja nu se mai poate așa ceva, lucrurile au depășit cu mult, asta nu mai este o chestie de natura juridica, nu mai are legătură cu nimic. Tot m-am ferit sa spun si nu are legătură cu nimic. Nu este ok, dar asta este România.

S-a depășit in opinia mea orice cadru de legalitate, dar orice norma existențială si nu este ok. noi o sa facem tot ce tine de noi, nu o sa ne intimideze, asta e situația, suntem români, trebuie sa ne asumam ca asta este tara”, a declarat Cristian Sârbu, avocatul lui BogPR, în exclusivitate la Realitatea PLUS.