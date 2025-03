Bolojan. ”I-am transmis Ursulei von der Leyen susținerea„

Președintele interimar Ilie Bolojan a transmis, joi, că a discutat cu președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, inclusiv despre susținerea României pentru inițiativele CE în domeniul apărării.

”Am discutat azi cu președinta von der Leyen, în marja summitului PPE, de prioritățile României în implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență și despre creșterea absorbției de fonduri europene. De asemenea, am transmis susținerea noastră pentru inițiativele Comisiei Europene în domeniul apărării și competitivității„, a scris președintele pe platforma X.

I discussed today with President @vonderleyen, on the margins of the EPP summit, Romania’s priorities for implementing the National Recovery and Resilience Plan and advancing the absorption of European funds. I also expressed our support for recent @EU_Commission initiatives in… pic.twitter.com/uNrNJ9ZcMW

