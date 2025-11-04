Bolojan vrea să amendeze cetățenii care nu respectă angajații statului

Guvernul susține amenzi de 5.000-20.000 lei pentru cetățenii care nu respectă personalul sau regulile instituțiilor publice.

Bolojan vrea să amendeze cetățenii care nu respectă angajații statului

Guvernul a susținut proiectul inițiat de reprezentanții Puterii prin care comportamentele considerate necorespunzătoare față de angajații instituțiilor publice ar putea fi sancționate cu amendă.

Potrivit proiectului, comportamentul „lipsit de respect, provocator sau intimidant, agresiv sau recalcitrant” și refuzul de a respecta indicațiile personalului pot atrage amenzi între 5.000 și 20.000 de lei. Inițiativa a stârnit însă dezbateri privind cuantumul sancțiunilor și claritatea definițiilor folosite, notează Profit.ro.

Detalii despre proiectul de lege

Proiectul prevede că persoanele care solicită informații publice trebuie să respecte programul stabilit și să adopte un comportament care să nu afecteze activitatea personalului instituțiilor publice. În caz contrar, acestea pot fi evacuate și amendate cu sume între 5.000 și 20.000 de lei.

Guvernul consideră că inițiativa va ajuta la menținerea ordinii și protecția personalului, dar a atras atenția că expresiile din textul propus trebuie clarificate.

Expresia „comportament lipsit de respect” din proiect nu este suficient de clară și previzibilă pentru cetățeni și pentru autoritățile care aplică legea. De asemenea, termenul „indicațiile personalului din instituțiile publice” necesită clarificări: trebuie precizat ce tip de indicații trebuie respectate, domeniul acestora și care angajați au autoritatea de a le transmite.

În același timp, Guvernul a semnalat că nivelul amenzilor ar putea crea disproporții între sancțiuni pentru cu risc social similar.

Reacții din partea societății civile

Organizații precum APADOR-CH critică măsura, argumentând că amenzile sunt exagerate și pot transforma criticile adresate instituțiilor publice în contravenții.

„Orice critică, verbală sau în scris (sub forma unei plângeri, petiții, reclamații etc.), orice solicitare de informații mai insistentă, adresată unei instituții publice va putea fi calificată ca ‘manifestare a unui comportament lipsit de respect’ (…) Mai mult, dacă un cetățean nu va folosi, verbal sau în scris, un ton umil, timid, supus, pe deplin respectuos, fără urmă de indignare, de nemulțumire, de supărare ori nervozitate atitudinea sa ‘neconformă’ va putea fi calificată tot ca ‘manifestare a unui comportament lipsit de respect, provocator, intimidant sau recalcitrant’ și sancționat cu amendă de la 5.000 la 20.000 de lei”, arată asociația.

