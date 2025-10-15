Sindicaliștii din Sistemul penitenciar susțin că „Deținuții au preluat total controlul sistemului și au decis în locul nostru o perioadă destul de lungă de timp, influențând pedepse și drepturi! (…) Deținuții (cel puțin unul – autodeclarat cu nume de cod în rețeaua Anonymous) și-au făcut conturi de admin cu acces TOTAL în sistemul informatic al Politiei Penitenciare, conturi care au fost furnizate inițial personalului, dar nu au fost verificate și retrase ulterior. În plus, deținuții au avut enorm de mult timp la dispoziție pentru a-și face și alte conturi și a studia sistemul informatic. Din acele conturi au avut acces TOTAL la ABSOLUT ORICE, nu DOAR SĂ VADĂ ci ȘI SĂ MODIFICE adică să INFLUENȚEZE pedepse, drepturi, mobilități deținuți și în general… ORICE.

Situația a fost descoperită ÎNTÂMPLĂTOR prin vigilența unei polițiste de penitenciare care a observat inadvertente în conturi (sume de bani/cumpărături) și a dat alarma“.

Intr-o postare făcută pe pagina sindicatului, reprezentanții acestuia susțin că „nu se cunoaște exact magnitudinea “alterărilor de date”, deținuții afirmând că aveau în intenție să cloneze întreaga aplicație și să o vândă pe o sumă enormă. Nu au avut nicio opreliște în a obține și transmite in exterior date de securitate, aspecte care țin de siguranță penitenciarelor, filmări de la anumite intervenții și așa mai departe.

ANP a menținut o liniște totala timp de peste 3 săptămâni expunând unitățile unor alte posibile atacuri sau efectelor unor modificări deja operate dar nedescoperite care puteau genera liberări eronate. În continuare, ANP încearcă să mențină la secret incidentul ale cărui detalii au transpirat însă parțial în sistem după o videoconferință în care s-a încercat un simplu marcaj simbolic a situației (cu o plasare a răspunderii pe unități și pe sectorul operativ), dar în care s-au furnizat o serie de informații la insistentele unui director de unitate care a și fost decapitat în ziua următoare. La insistentele colegilor dornici să afle ce s-a întâmplat și sa preîntâmpine situații similare, ne asumăm noi ca sindicat informarea pe care trebuia sa o transmită ANP în urma cu aproape o luna“.

Din informațiile SNPP, rezultă că deținuții ar fi stat logați în sistem peste 300 de ore și au operat în realitate mii de alterări de date!