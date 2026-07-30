Breșă de securitate la ANP: Sistemele informatice atacate succesiv, modul de operare rămâne încă necunoscut

ANP a mai subliniat că lucrează la elaborarea unui plan de acţiune pentru restabilirea sistemelor informatice, cu sprijinul autorităţilor statului.

Liliana Vornicu
Breșă de securitate la ANP: Sistemele informatice atacate succesiv, modul de operare rămâne încă necunoscut

ANP a mai subliniat că lucrează la elaborarea unui plan de acţiune pentru restabilirea sistemelor informatice, cu sprijinul autorităţilor statului.

Reprezentanţii ANP au transmis, joi, că echipele tehnice implicate în investigarea atacului cibernetic, alături de autorităţile competente din domeniul securităţii cibernetice, continuă să lucreze pentru limitarea impactului şi restaurarea sistemelor informatice.

Activitatea curentă specifică sistemului penitenciar se desfăşoară în parametri normali, utilizând comunicaţii telefonice şi radio, precizează ANP într-un comunicat.

Investigația este în curs de derulare

Investigația este în curs de derulare și, în prezent, nu se cunoaște modul exact prin care atacatorii au pătruns în rețea. Activitatea curentă specifică sistemului penitenciar se desfăşoară în parametri normali, utilizând comunicaţii telefonice şi radio.

”Investigaţia este în curs de derulare şi, în acest moment, nu se cunoaşte modul exact prin care atacatorii au pătruns în reţea, însă a fost reconstituită desfăşurarea cronologică a evenimentelor. Astfel, atacul cibernetic a început în data de 28.07.2026, spre miezul nopţii, urmând a continua până în dimineaţa zilei de 29.07.2026, în jurul orelor 07:00, când a început procesul de criptare a datelor. La ora 07:35 au fost raportate primele criptări confirmate”, au anunţat reprezentanţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

ANP a transmis că atacul cibernetic a început, marți, spre miezul nopții și a continuat până în dimineața zilei de miercuri, în jurul orei 07:00, când a început procesul de criptare a datelor. La ora 07:35 au fost raportate primele criptări confirmate, iar la ora 7:15 a fost primită prima alertă de indisponibilitate, iar până la 7:50 s-a activat la nivelul ANP protocolul de izolare completă între locații.

De asemenea, deconectarea fizică a tuturor echipamentelor a fost realizată până la ora 10:00, având în vedere numărul mare de unităţi aflate în subordinea ANP.

 Baza de date nu a fost afectată

Administraţia Naţională a Penitenciarelor a mai precizat că bazele de date ale ANP nu au fost afectate de atacul cibernetic.

”Rezultatele verificărilor preliminare relevă faptul că bazele de date şi backup-urile aplicaţiilor importante ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum IMSWeb – aplicaţia de evidenţă deţinuţi, nu au fost afectate. Pentru alte baze de date care au fost afectate în parte, în prezent se analizează toate posibilităţile de restaurare a datelor, ulterior finalizării proceselor de verificare şi curăţare integrală a oricărei vulnerabilităţi. Nu există impact asupra activităţilor esenţiale ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor”, a expşlcat ANP.

ANP a mai subliniat că lucrează la elaborarea unui plan de acţiune pentru restabilirea sistemelor informatice, cu sprijinul autorităţilor statului.

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