Administraţia Naţională a Penitenciarelor, vizată de un atac cibernetic

Intervenții pentru a limita impactul

Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a fost vizată de un atac cibernetic, astfel că intervențiile au fost aplicate cu celeritate pentru a limita impactul.

„În data de 29 iulie 2026, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a fost vizată de un atac cibernetic de tip ransomware asupra mai multor staţii de lucru şi servere care aparţin ANP. Echipa IT a ANP a contactat imediat Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), care a intervenit cu celeritate pentru limitarea impactului acestui atac, fiind izolate fizic toate echipamentele”, au transmis reprezentanţii ANP.

Specialiştii IT ai ANP şi DNSC lucrează pentru remedierea problemei, dar şi pentru investigarea atacului.

Plângere la DIICOT

În cursul zilei, va fi depusă și o plângere la DIICOT.

„Ca măsuri de precauţie, unele dintre serviciile ANP precum IMS Web, Infokiosk, telefonia pentru persoanele private de libertate, portal programare vizite, conexiunile VPN între locaţii şi site-ul www.anp.gov.ro sunt oprite pentru moment”, a mai precizat sursa citată.

Deținuții vor putea să păstreze legătura cu familiile în măsura în care vor fi identificate alternative, spun reprezentanţii Administraţiei Naţionale.

Termenele pentru instanțe, neschimbate

ANP precizează că vor fi respectate termenele stabilite pentru instanțe și că, în următoarele zile, acestea se vor realiza în sistem videoconferinţă.

„Cu privire la prezentarea persoanelor custodiate la instanţele de judecată, pentru ziua de azi vor fi respectate termenele stabilite anterior, urmând ca în zilele următoare să se realizeze în sistem videoconferinţă, cu anunţarea prealabilă a instanţelor de judecată”, a mai transmis sursa citată.

În ceea ce priveşte transferul către unităţile penitenciare, acesta va fi stopat, excepţie făcând doar situaţiile excepţionale.

ANP a explicat că „în ceea ce priveşte transferul persoanelor private de libertate la unităţile penitenciare, momentan cursele sunt stopate, situaţiile excepţionale fiind organizate şi realizate punctual, dacă situaţia va impune”.