Călin Georgescu, ofensivă împotriva Antena 3 și Digi24

Călin Georgescu a atacat televiziunile Antena 3 și Digi24, într-un live în care a acuzat că la adresa sa și a familiei sale au fost lansate calomnii.

„Mi se cere să mă delimitez de unele atacuri. Mă delimitez de minciunile de la Antena 3 și Digi24, de atacurile la adresa mea și a familiei mele și de calomniile scoase din sertarul cu ură. Aflu de la Antena 3 si Digi24 că totul merge bine, că problema nu este corupția, salariile mici, sărăcia, ci pur si simplu Călin Georgescu.

Sunt ironic, dar cum as putea fi altfel când aflu de la așa-zisele instituții de presă că eu sunt problema și cât de bine o ducem noi. Practic, e ca pe vremea comunismului, că totul merge bine dar poporul nu apreciază. Vă întreb pe voi, sunteti fericiti? Că Antena 3 așa spune, că o ducem bine și că noi am stricat toat această fericire cu voturile democratice. Doar întreb. Instituția numita CNA se uită și la aceste televiziuni și la afirmatiile lor calomnioase la adresa mea? Sau practic ei au ochi si chitanțier de amendă doar pentru Realitatea Plus si Romania TV?”, a declarat Călin Georgescu.

Georgescu a spus, însă, că se delimitează de declarațiile obscene făcute de influencerul Makaveli la adresa soției lui Mihai Gâdea.

„Am văzut că sunt anumiți influenceri, care susțin că mă susțin, și denigrează pe alții. Mă delimitez de ei. Nu îi cunosc pe acești oameni, nu pot răspunde pentru acțiunile lor verbale sau de altă natură. Iar în legătură cu cei care fac declarații în numele meu sau convoacă diverse manifestări, precizez categoric că nu am cerut asta, nici ceva care să creeze tensiune publică. Vă rog, nu oferiți bani, nu oferiți date personale, nu vă lăsați atrași de aceste manipulări sau diversiuni. Urmăriți doar paginile sau conturile oficiale menționate pe site-ul meu și pe Facebook. Oricine are manifestări ilegale sau imorale nu se poate identifica cu mine sau cu cauza noastră”, a afirmat Călin Georgescu.