Campionul de la Monte Carlo!

Grecul Stefanos Tsitsipas, 12 ATP, a cucerit duminică trofeul de la Monte Carlo pentru a treia oară în carieră.

Tsitsipas l-a învins în marea finală pe norvegianul Casper Ruud, cel care l-a eliminat in semifinale pe Novak Djokovic.

Grecul s-a impus în minimum de seturi, 6-1, 6-4.

Meciul a durat o oră și 38 de minute.

Cu acest succes, Stefanos Tsitsipas și-a trecut în palmares cel de-al 11-lea titlu din carieră, al treilea de categorie Masters 1000 și primul din acest an.

TSITSI AS 1, 2, 3 🏆 🏆 🏆@steftsitsipas defeats Ruud 6-1 6-4 to win his THIRD #RolexMonteCarloMasters trophy! pic.twitter.com/Ehrf0Oi7mX

— Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 14, 2024