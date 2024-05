Cuplul anului în tenis s-a destrămat. Jucătoarea spaniolă de tenis Paula Badosa a anunţat, duminică seara, că ea şi grecul Stefanos Tsitsipas nu mai formează un cuplu. Ei erau împreună de un an şi pozau în foarte îndrăgostiţi.

„Am împărtăşit o călătorie plină de iubire şi învăţături şi, în calitate de prieteni cu un imens respect reciproc, am ales acum să mergem mai departe pe propriile noastre căi”, a scris Badosa. „Suntem recunoscători pentru sprijinul prietenilor noştri, al familiei şi al tuturor celor care au făcut parte din povestea noastră. Pe măsură ce trecem la acest nou capitol al vieţii noastre, ne dorim în continuare reciproc numai bine în toate eforturile noastre.”, a transmis sportiva pe Instagram.

