Jaqueline Cristian a pierdut

Jucătoarea româncă de tenis Jaqueline Cristian, locul 67 WTA, a fost eliminată, duminică, de letona Jelena Ostapenko, numărul 10 WTA, în primul tur al Roland Garros.

Ostapenko s-a impus cu scorul de 6-4, 7-5. Cristian a condus în primul set cu 4-2, dar letona a revenit.

Ostapenko a fost net superioară la winners, cu 28-10, dar a făcut şi mai multe erori neforţate, 31-21.

Meciul a durat oră şi 34 de minute.

Jaqueline, aflată în premieră pe tabloul principal la Roland Garros, s-a ales cu un cec de 73.000 de euro şi 10 puncte WTA.

Jaqueline did her best and made Ostapenko have to work to get the win today. Had a 4-2 lead in the 1st, before Ostapenko took the set. Then fought back from down 5-3 to 5 all before Ostapenko sealed the match. Jelena Ostapenko defeated Jaqueline Cristian 6-4, 7-5. pic.twitter.com/bnHPnJaTOL

— Romanian Tennis (@WTARomania) May 26, 2024