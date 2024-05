(VIDEO) Au bombardat un hipermarket din Harkov

Un atac rusesc a avut loc sâmbătă asupra unui hipermarket de produse de construcţii din Harkov, al doilea oraş ca mărime din Ucraina, unde s-ar fi putut afla peste 200 de persoane în momentul impactului, după cum a scris preşedintele Volodimir Zelenski pe Telegram, transmite AFP.

Cel puţin două persoane au fost ucise şi 24 rănite.

Un număr mare de persoane sunt date dispărute. Mulţi oameni sunt răniţi, a declarat primarul Igor Terejov, în timp ce guvernatorul regional, Oleg Sinegubov, a afirmat că atacul a fost efectuat cu ajutorul a două bombe aeriene ghidate.

Imaginile postate pe reţelele de socializare ucrainene arătau clădirea cuprinsă de o imensă coloană de fum negru. Potrivit autorităţilor, între 10.000 şi 15.000 m2 sunt în flăcări.

Russia has launched another brutal attack on our Kharkiv – on a construction hypermarket, on Saturday, right in the middle of the day.

As of now, it is believed that more than 200 people were in the hypermarket. All the emergency services are already on the site and providing… pic.twitter.com/9ItlGHkkEY

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 25, 2024