Decesul subit al lui Murray

Doliu în lumea sportului. Jucătorul american de golf Grayson Murray, în vârstă de 30 de ani, a murit sâmbătă după ce s-a retras, vineri, de la un turneu din cauza unei probleme de sănătate, au anunţat responsabilii circuitului PGA Tour, citaţi de AFP.

„Noi am fost devastaţi să aflăm că jucătorul de golf din PGA Tour, Grayson Murray, a încetat din viaţă în această dimineaţă (sâmbătă) şi suntem şocaţi de această veste”, a declarat preşedintele PGA Tour, Jay Monahan, într-un comunicat dat publicităţii.

Grayson Murray, care a câştigat Sony Open din circuitul PGA, în Hawaii, în ianuarie, s-a retras din turul secund al turneului Charles Schwab Challenge, disputat în Texas, vineri, invocând o problemă de sănătate a cărei origini nu era cunoscută.

El se afla pe locul 46 în ierarhia mondială.

Mental health matters. And it’s a battle that some never stop fighting. RIP Grayson Murray. pic.twitter.com/HoTMZt1l1E

— Matt Burns (@CoachBurns17) May 26, 2024