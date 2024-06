”Capul plecat sabia nu-l taie!”. Digitalizare, mai pe-nțeles

Nu este normal ca, la 35 de ani de la Revoluţie, să mai stăm cu capul plecat în faţa unui ghişeu, zice Andrei Niculae, vicepreşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României (ADR).

Statul român trebuie să înceapă să fie eficient să preia din modelele mediului privat, pentru că nu este normal să mai stăm cu capul plecat în faţa unui ghişeu, cu un dosar cu şină la subraţ, consideră Niculae.

”Deşi sunt cel mai tânăr demnitar din Guvernul României, spun că este o realitate de care nu ne mai putem ascunde… statul trebuie să înceapă să fie eficient, să preia din modelele dumneavoastră din mediul privat… Cum facem asta? Prin digitalizare”, explică Andrei Niculae.

Paradox sau ce

„România are printre cei mai mulţi absolvenţi de IT&C din Uniunea Europeană şi cea mai mare pondere de femei absolvente de IT&C din Uniunea Europeană. Pe lângă asta, stăm extraordinar de bine la conectivitate, nu pentru că am fost cei mai inteligenţi, nu pentru că ne-am mişcat noi cel mai repede, ci pentru că am început ultimii. În timp ce alţii treceau de la cupru la fibră optică, noi implementam direct fibră optică”, a subliniat Niculae, în deschiderea celui mai mare festival de tehnologie şi inovaţie din Europa Centrală şi de Est, Bucharest Tech Week.

Alt plan de ţară

”Propun şi eu, la rândul meu, ca planul de ţară pe care îl avem în următorii ani să fie tocmai acesta: eficientizarea felului în care interacţionează statul cu cetăţeanul, respectul mai mare pentru cetăţean şi, până la urmă, un stat care să vă merite pe dumneavoastră, cei care aţi reuşit în ciuda şi nu mulţumită sprijinului lui”, a afirmat Andrei Niculae.

Ediţia din acest an a Bucharest Tech Week a debutat, luni, în Capitală, iar timp de şase zile vor fi organizate cinci conferinţe specializate pe industrii semnificative din zona tech.