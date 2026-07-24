Test decisiv pentru economia României. Alexandru Nazare: „Menținerea calificativului de investiții este obiectivul economic nr. 1”

Alexandru Nazare: Execuția bugetară confirmă continuarea consolidării fiscale

Într-o postare publicată vineri seară pe Facebook, ministrul interimar al Finanțelor a comentat datele privind execuția bugetară la 30 iunie 2026, publicate de Ministerul Finanțelor.

Potrivit lui Alexandru Nazare, deficitul bugetar s-a redus la 2% din PIB, comparativ cu 3,64% din PIB în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce înseamnă o diminuare de 1,65 puncte procentuale.

„Execuția bugetară publicată azi transmite un semnal puternic de seriozitate din partea României în dialogul cu agențiile de rating. (…) Datele continuă să confirme că România își menține ritmul de consolidare fiscală”, a transmis ministrul.

Fitch și Moody’s urmează să evalueze situația economică din România

Alexandru Nazare afirmă că rezultatele vin într-un moment important, în contextul în care, în perioada următoare, sunt așteptate rapoartele de evaluare ale agențiilor internaționale de rating Fitch și Moody’s.

Potrivit ministrului interimar, păstrarea calificativului de investiții este esențială pentru economia României.

„Menținerea calificativului de investiții este, în această perioadă, obiectivul economic nr. 1 al României. De ratingul investițional depind costurile la care statul se împrumută, încrederea investitorilor, accesul la finanțare și capacitatea de a continua investițiile și reformele”, a declarat Nazare.

Acesta consideră că reducerea deficitului bugetar în primele șase luni ale anului transmite un mesaj clar privind respectarea planului de consolidare fiscală și îmbunătățirea echilibrelor bugetare.

Veniturile au crescut mai rapid decât cheltuielile, iar investițiile publice au ajuns la aproape 60 de miliarde de lei

Ministrul interimar al Finanțelor susține că ajustarea fiscală este rezultatul unei administrări mai eficiente a finanțelor publice. Potrivit datelor prezentate de acesta, veniturile bugetare au crescut cu 10,3%, în timp ce cheltuielile totale au avansat cu 0,8%.

Totodată, Alexandru Nazare afirmă că investițiile publice au continuat să crească în prima jumătate a anului.

„În primele șase luni ale anului, investițiile publice au ajuns la aproape 60 de miliarde de lei, cu peste 9,5 miliarde de lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. O parte tot mai importantă a acestora este finanțată din fonduri europene și din Planul Național de Redresare și Reziliență, ceea ce arată cât de important este pentru dezvoltarea României să ducem la bun sfârșit proiectele și reformele din PNRR”, a transmis ministrul.

În final, Nazare a declarat că România trebuie să continue pe direcția responsabilității fiscale.

„România livrează rezultate, iar direcția de reducere a deficitului rămâne una credibilă. Acesta este cel mai important mesaj pe care îl transmitem agențiilor de rating și investitorilor internaționali în această perioadă. (…) România trebuie să continue pe direcția responsabilității, pentru că încrederea se construiește prin rezultate și se păstrează prin predictibilitate”, a afirmat acesta.

Ministerul Finanțelor a anunțat că execuția bugetului general consolidat la 30 iunie 2026 s-a încheiat cu un deficit de 2% din PIB, în scădere cu 1,65 puncte procentuale față de nivelul de 3,64% din PIB înregistrat în primele șase luni din 2025.

Potrivit instituției, în termeni nominali, deficitul bugetar s-a diminuat cu aproape 28,8 miliarde de lei, ajungând la 41,03 miliarde de lei, comparativ cu 69,80 miliarde de lei în aceeași perioadă a anului trecut, date pe care Ministerul Finanțelor le consideră o confirmare a continuității procesului de consolidare fiscal-bugetară.