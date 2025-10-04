Caravană medicală la Orăștioara de Sus

Cea mai complexă caravană medicală organizată vreodată vine la Orăștioara de Sus pentru a le asigura localnicilor investigații medicale gratuite.

Proiectul de voluntariat „Împreună pentru viață” aparține Asociației pentru Anestezie Terapie Intensivă (ATI) „Aurel Mogoșeanu”, condusă de prof. dr. Dorel Săndesc, de la Spitalul Județean Timișoara.

Așadar, duminică, 4 octombrie, începând cu ora 10:00, persoanele care doresc să beneficieze de servicii medicale de diverse specialități sunt așteptate în Tabăra de la Costești, unde va fi amenajat un adevărat spital mobil.

Echipa medicală va fi formată din 33 de medici timișoreni, respectiv profesori universitari, medici primari, medici specialiști, rezidenți, studenți la medicină sau kinetoterapeuți.

Vor fi oferite investigații pentru următoarele specializări: Cardiologie, Nefrologie, Endocrinologie, Pneumologie, Oftalmologie, Pediatrie, Neurologie, Ginecologie, Chirurgie, ORL, Gastroenterologie, Analize, Eco Mamar, Screening col uterin. De asemenea, pacienților li se vor da ochelari, dacă vor avea nevoie, în baza examenului oftalmologic.