Caravană medicală la Orăștioara de Sus

04 oct. 2025 la 11:09 (R.C.) Actualitate 1
Cea mai complexă caravană medicală organizată vreodată vine la Orăștioara de Sus pentru a le asigura localnicilor investigații medicale gratuite.
Proiectul de voluntariat „Împreună pentru viață” aparține Asociației pentru Anestezie Terapie Intensivă (ATI) „Aurel Mogoșeanu”, condusă de prof. dr. Dorel Săndesc, de la Spitalul Județean Timișoara.
Așadar, duminică, 4 octombrie, începând cu ora 10:00, persoanele care doresc să beneficieze de servicii medicale de diverse specialități sunt așteptate în Tabăra de la Costești, unde va fi amenajat un adevărat spital mobil.
Echipa medicală va fi formată din 33 de medici timișoreni, respectiv profesori universitari, medici primari, medici specialiști, rezidenți, studenți la medicină sau kinetoterapeuți.
Vor fi oferite investigații pentru următoarele specializări: Cardiologie, Nefrologie, Endocrinologie, Pneumologie, Oftalmologie, Pediatrie, Neurologie, Ginecologie, Chirurgie, ORL, Gastroenterologie, Analize, Eco Mamar, Screening col uterin. De asemenea, pacienților li se vor da ochelari, dacă vor avea nevoie, în baza examenului oftalmologic.
Recomanda [votes_up id=878233]
(R.C.) 45260 Articole
Author

Articole asemănătoare

1 Comentariu

  2. N-ar fi rău să le dea pacienților și un buster rămas pe stoc. Așa, pentru prevenție. După caravana vaccinării era logic să urmeze caravana ipocriziei.

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.