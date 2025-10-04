Vor fi oferite investigații pentru următoarele specializări: Cardiologie, Nefrologie, Endocrinologie, Pneumologie, Oftalmologie, Pediatrie, Neurologie, Ginecologie, Chirurgie, ORL, Gastroenterologie, Analize, Eco Mamar, Screening col uterin. De asemenea, pacienților li se vor da ochelari, dacă vor avea nevoie, în baza examenului oftalmologic.
Caravană medicală la Orăștioara de Sus
N-ar fi rău să le dea pacienților și un buster rămas pe stoc. Așa, pentru prevenție. După caravana vaccinării era logic să urmeze caravana ipocriziei.