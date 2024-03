Simona Halep a jucat la Miami primul meci de la revenirea pe terenul de tenis după perioada de suspendare de 18 luni.

A pierdut în fața spanioaloaicei Paola Badosa deși a câștigat la pas primul set. Foarte probabil cauza eșecului a fost determinată în bună măsură de problemele care au apărut la umăr în timp ce servea. Însă a arătat și destule semnale pozitive.

Simona a dezvăluit după meciul cu Badosa că a bătut palma cu noul ei antrenor, care în trecut le-a pregătit pe rusoaicele Svetlana Kuznețova și Daria Kasatkina, cu prima reușind performanțe deosebite. Este vorba despre ibericul Carlos Martinez. Acesta a vorbit joi pe larg despre viitoarea colaborare cu Halep, explicând pentru publicația Punto del break motivele pentru care a acceptat să lucreze cu Simona.

„Am văzut meciul cu Badosa, a avut-o în mână, a condus 6-1 și 1-0, cu minge de break, dar a comis o greșeală și de acolo s-a schimbat partida”, a detaliat el despre partida din turul 1 de la Miami, pierdută cu 6-1, 4-6, 3-6.

„Fizic se vede că încă îi lipsește ceva, a început să o deranjeze umărul, a cerut intervenția fizioterapeutului, însă a luptat până la final. Simona nu jucase nici măcar un set de antrenament înainte de turneu, dar, după cum a spus chiar ea, are multă dorință.

Contează mult adrenalina, dorința fiecăruia, dar ar fi logic să dureze un pic acomodarea. Vorbim de cineva care a adunat mai mult de un an și jumătate fără să concureze, nu va fi un proces rapid, însă prefer să rămân cu aspectele pozitive.

În primul rând, ea are ambiție, iar ambiția mută munții. Acum este momentul să ne întâlnim și să începem să lucrăm la toate aspectele, și la tenis, și la partea fizică. Vor fi trei săptămâni de pregătire intensă pentru a ajunge într-un punct bun la sezonul de zgură, fără să uităm de prevenție, ca să nu se accidenteze“.

„Faptul că Simona este atât de sigură că își dorește să lucreze cu mine a fost ceea ce m-a convins. Săptămâna trecută am refuzat un proiect foarte interesant, dar aici vorbim de Halep, o jucătoare de top”, a afirmat el.

Am văzut că are lucrurile foarte clar stabilite, la nivelul acesta nu trebuie să îi spun ei cum trebuie să procedeze, are mulți ani de experiență. Are multă personalitate, un caracter puternic și știe exact de vrea. Nu o cunosc prea bine, dar Darren mi-a spus că este foarte exigentă.

În ce privește viitorul, de asemenea, sunt trasate deja niște linii. „Ea vrea să mai joace 2-3 ani cu siguranță, dar nu a fixat încă un termen. Va vedea mai apoi dacă va putea susține 2-3 ani, însă acum planurile sunt pe termen mai lung.

Are 32 de ani, nu este atât de în vârstă, are în minte ideea de a revenit în elită, să fie acolo, sus, luptând pentru titlurile mari. Este o jucătoare mare, pentru mine este un exemplu.

El va veni săptămâna viitoare spre București, unde se vor pregăti împreună în vederea sezonului de zgură, cu ținte posibile Madrid, Roma și Roland Garros, în funcție și de wild cardurile pe care le va primi sau nu sau cât de rapid se vor implementa noile reguli ale WTA, care i-ar reda punctele înapoi.

„Eu o văd competitivă, cu multă personalitate, o învingătoare. Cred că asta îmi place cel mai mult la ea, acest temperament de campioană. Un asemenea proiect merită mereu, al unei jucătoare care aleargă, se apără, își lasă sufletul pe teren… îmi place mult acest gen de sportivă.

Simona este bătăioasă, sper să ne înțelegem și să ne meargă bine pentru că și eu, și ea avem multe speranțe”