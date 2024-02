Cartea Recordurilor a schimbat regulile, dar și ”soarta” unui francez

De la niște chibrituri i se putea trage eșecul, pe care cu siguranță l-ar fi gestionat foarte greu. Un francez în vârstă de 47 de ani a fost foarte aproape să rateze Cartea Recordurilor Guinness, un vis pentru care s-a chinuit opt ani.

A construit un Turn Eiffel din 700.000 de bețe de chibrituri, dar a fost foarte aproape de descalificare.

Ar fi trebuit să folosească alte chibrituri.

Chibriturile trebuiau să fie din comerț și să nu fi suferit vreo modificare

„Au spus că chibriturile mele nu erau disponibile la vânzare, așa că nu s-au calificat”, s-a plâns bărbatul.

La început, reprezentanții Guiness World Record l-au descalificat pe francez pentru că nu folosise chibrituri din comerț, apoi au mai analizat situația.

Decizia finală a fost să i se acorde titlul pentru cea mai înaltă machetă a Turnului Eiffel, făcută din chibrituri.

„După ce am aflat mai multe despre tehnicile folosite de comunitatea de creatori de machete din chibrituri și am revizuit realizarea lui Richard în relație cu titluri similare care au fost acordate de-a lungul timpului, am decis să corectăm unele neconcordanțe din regulile noastre și să îi acordăm titlul de Cartea Recordurilor”, a declarat un director de la Guiness, potrivit .