Cât de moderat va fi discursul lui Orban, la Tușnad?

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, la Universitatea de Vară de la Băile Tuşnad, că discuţia dintre premierul României, Marcel Ciolacu şi cel al Ungariei, Viktor Orban, a fost una foarte prietenoasă, iar astfel de întâlniri trebuie să aibă loc, pentru a găsi soluţii la provocările comune.

Întrebat dacă poate să confirme informaţiile potrivită cărora premierul Ciolacu i-a cerut lui Orban Viktor moderaţie în discursul pe care-l va susţine sâmbătă la Băile Tuşnad, Kelemen a spus că „nu a existat o astfel de discuţie’, adăugând că el nu a auzit aşa ceva.

Cele două ţări au interese legate de infrastructura feroviară şi rutieră

„Am spus (în cadrul dezbaterilor de la Universitatea de Vară – n.red.) că a fost o discuţie foarte prietenoasă şi amicală, am spus că aproape aş spune ca între prieteni. Da, a fost o discuţie foarte bună. A fost a treia discuţie într-un an de zile între cei doi premieri şi eu cred că este foarte bine să existe astfel de discuţii, fiindcă indiferent dacă eşti de acord cu celălalt sau nu eşti de acord, dacă discuţi, dacă schimbi opinii şi spui ce crezi despre un anumit lucru, e mult mai uşor să găseşti soluţii pentru provocările comune. Şi avem provocări comune în ceea ce priveşte infrastructură feroviară şi rutieră. Ambele ţări sunt interesate să avem o infrastructură prin care mărfurile, în primul rând, dar şi persoanele, ajung dinspre Marea Neagră şi Marea Adriatică, din porturile greceşti spre Europa de Vest şi în mijlocul continentului. (…) Pe de altă parte, în sistemul energetic avem interconexiune permanentă şi din punct de vedere al asigurării securităţii energetice, o colaborare strânsă este binevenită şi pentru România şi pentru Ungaria”,a declarat Kelemen, pentru AGERPRES.

Intrarea în Schengen, cu frontierele terestre

„Ungaria susţine acest deziderat în timpul preşedinţiei Uniunii Europene şi va fi pe ordinea de zi în octombrie, în decembrie şi eu sper că până la sfârşitul anului vom avea o dată limită, aşa cum am avut şi anul trecut pentru acest an, în martie, când am intrat cu aeroporturile şi porturile în spaţiul Schengen, să avem o dată limită pentru 2025, când vom intra şi cu frontierele terestre”, a spus preşedintele UDMR.