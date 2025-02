Cât mai avem până ne întoarcem la gazele rusești?

În România, este chiar și mai mare, cotațiile de la Bursa Română de Mărfuri indică prețuri de peste 65 euro/MWh. Apoi, la 12 februarie, a venit anunțul lui Donald Trump conform căruia negocierile privind încetarea războiului Rusiei în Ucraina vor începe „imediat” – o declarație pe care piețele financiare par să o ia în serios, scrie The Economist Will Europe return to Putin’s gas?