Cațavencii.ro: Cum ar fi dacă în timpul războiului politic s-ar uni victimele?

Au loc trădări, se rostesc amenințări, se scot săbiile din teacă. Lamele lor, însă, nu se apropie niciodată suficient de periculos de beregatele combatanților. Ele sunt fluturate inconștient în direcția noastră. După fiecare bătălie, singurii răniți sunt cetățenii, contribuabilii. Doar din ei curge sânge. Și tot ei sunt cei care, la sfârșitul luptelor, plătesc despăgubirile de război.
Ducele de conjuctură Grindeanu, ajutat de boierii și de jupânii din PSD, șantajează cu nevotarea legilor de care depind banii țării din PNRR. Castelanul Bolojan despică, fără să-i tremure sprânceana, punguțele cu doi bani ale mamelor, învățăceilor și ologilor.
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