Câți bani a reușit să strângă Nicușor Dan din donații

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, precizează că a strâns aproximativ 1,7 – 1,8 milioane de lei din donaţii şi că a alocat 200.000 de euro pentru panourile publicitare.

„200.000 de euro (am alocat pentru panouri, n.r.). Sunt bani veniţi din donaţii. Şi sunt cam 320 – 330 de panouri în Bucureşti şi în ţară”, a spus edilul general, vineri, într-o declaraţie acordată presei, la sediul Biroului Electoral Central.

Nicuşor Dan a reiterat că îşi va menţine candidatura la prezidenţiale. În ce priveşte opţiunea Elenei Lasconi de a-l susţine pe liberalul Ilie Bolojan, primarul Capitalei a declarat că respectă deciziile USR şi s-a declarat convins că va colabora în continuare cu acest partid.

„Bineînţeles că politicienii, în general, discută între ei. Este o normalitate, e în fişa postului. Mai mult decât atât, azi am venit să depun o candidatură pe care am şi depus-o. Mai departe, ducem campania asta. (…) (USR, n.r.) este un partid care are nişte organe de conducere, un partid cu care am colaborat foarte bine. Sunt convins că voi colabora în continuare, inclusiv la Primăria Capitalei. Oricare ar fi deciziile pe care le vor lua, o să le respect”, a spus Nicuşor Dan.

În legătură că o eventuală invalidare a candidaturii lui Călin Georgescu, Nicuşor Dan a replicat că e bine să candideze orice persoană care doreşte acest lucru, „mai puţin nişte excepţii foarte, foarte excentrice”. Potrivit acestuia, după alegeri ar trebui analizat cadrul legislativ care permite Curţii Constituţionale să elimine unii candidaţi.

„România este un stat de drept, iar în acest stat de drept există o instituţie, Curtea Constituţională. Nu vreau eu să mă pronunţ pe ceea ce va decide CCR. Eu cred că, de principiu, ar fi bine ca orice persoană care doreşte să candideze – mai puţin nişte excepţii foarte, foarte excentrice – să poată să candideze. Am avut o decizie recentă a Curţii Constituţionale pe cazul Dianei Şoşoacă şi suntem în acest cadru. În opinia mea, hotărârea CCR pe cazul Şoşoacă este legitimă juridic, dar după aceste alegeri trebuie să ne uităm la cadrul legislativ care permite CCR să scoată nişte candidaţi”, a spus Nicuşor Dan.

În ce priveşte oportunitatea trimiterii trupelor de menţinere a păcii în Ucraina, edilul general a apreciat că întrebarea este „pur teoretică”, în contextul actual.

„Ca să existe trupe de menţinere a păcii, trebuie să existe pace. Ca să existe pace, trebuie să existe acord de pace. Un acord de pace trebuie să fie semnat cu Rusia. Acolo vor fi condiţii. Rusia s-a exprimat deja că nu doreşte trupe din ţări ne-prietene. Există şi uzanţa de a nu avea ţări care au tensiuni, în trupele de menţinere a păcii. Deci, e o întrebare pur teoretică”, a spus edilul general.

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, şi-a depus vineri dosarul de candidatură la prezidenţiale şi lista de semnături la sediul Biroului Electoral Central.