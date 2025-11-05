Câți bugetari pleacă acasă până în martie, prin reforma lui Bolojan. PSD și PNL, zen la ședință

Poate cel mai important aspect ce vizează angajații la stat este reducerea cu 10% a posturilor efectiv ocupate în administraţia locală şi reducerea cu 10% a anvelopei bugetare pentru fiecare minister. Aceste lucruri ar trebui să se întâmple până în martie.

„Ieri, în coaliţie toată lumea a fost zen, a fost pace. Şi niciodată n-am avut impresia, ieri, că nu putem depăşi acea fază de neînţelegere, mai ales pe administraţia locală şi centrală.

A rămas că Cseke Attila, săptămâna viitoare, prezintă ultima formă şi intră în prima lectură în şedinţa de Guvern şi după aceea pe circuitul de avizare.

Are două componente: 10% din posturile efectiv ocupate în administraţia locală, cu o frână de 20%, deci să nu fie mai mare reducerea decât 20% şi, bineînţeles, asta înseamnă că trebuie modificate plafoanele în Legea 63 din 2010 ca să poţi să pregăteşti Legea bugetului.

Că dacă pregăteşti Legea bugetului pe prevederile actuale din Legea 63 înseamnă că nu reduci cheltuielile, că fiecare, după aceea, e obligat să facă bugetul pe prevederile din (legea, n.r.) 63. Şi la administraţia centrală, anvelopa se reduce cu 10% şi există un termen, dacă nu mă înşel până în martie, pentru fiecare ministru, fiindcă acolo fiecare trebuie să vină, nu există plafon general într-o singură lege, fiecare trebuie să vină cu HG (…) A rămas ca fiecare să se mai uite o dată pe textul final şi urmează o prezentare inclusiv în şedinţa de Guvern şi circuitul de avizare”, a declarat, pentru AGERPRES, Kelemen Hunor, miercuri seara.

Săptămâna viitoare, proiectul privind reforma administrației publice va fi prezentat în ședință de guvern

