Ce a putut să spună Capatos despre Antena1! Să aduci la Sârbu, în platou…?

Capatos, gazda emisiunii Xtra Night Show de la Antena Stars, denumit în trecut Un Show Păcătos, a fost invitat la podcastul lui Teo Trandafir,Gând la gând cu Teo.

A vorbit despre viața sa ca prezentator de noapte şi a recunoscut că nu ar fi putut să facă la Pro TV ce a făcut la Antena 1.

„Nu cred că aş fi putut să fac la Pro TV ce am făcut la Antena 1”, spune Dan Captos. „Nu cred că aş fi avut libertatea asta, scrie paginademedia.

Cunoscând exact cam cum stau lucrurile pe-acolo şi cam cine şi în ce fel încerca să ţină totuşi un content mai curat decât făceam eu”, a continuat el.

„Am avut aproape de punere în practică ideea să aducem o pisică moartă, gândeşte-te că nu puteai să aduci la Sârbu, în platou o pisică moartă”, a mai povestit el.

De-a lungul timpului, emisiunea lui Capatos a fost numită „hazna”, „cocină”, „cloacă”

„A fost numită în toate felurile: mizerie, cloacă, cocină, hazna, mă rog, cum s-a numit ea de către alţii. Eu ştiu că mă duceam cu plăcere şi în continuare fac asta.

N-am simţit niciodată că aş fi fost într-una din situaţia asta sau într-una din aşezămintele astea culturale gen troacă, cocină, explicat Capatos.

„Eu când am spus că am trăit ăla gândeşte liber, visul Pro, l-am trăit la Antena 1, eu n-am minţit. Eu nu cred, nu cred în continuare, sunt convins treaba asta, nu cred că aş fi putut să fac la Pro TV ce am făcut la Antena 1.

Nu cred că aş fi avut libertatea asta cunoscând exact cam cum stau lucrurile pe-acolo”.