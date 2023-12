Ce i-ar mai face premierul ambasadorului României în SUA!

Premierul Marcel Ciolacu afirmă că, dacă ar fi avut atribuţii în acest sens, l-ar fi rechemat din post pe ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru.

Declaraţia prim-ministrului are loc în contextul în care Muraru a spus, la un eveniment organizat la Washington, că premierul nu a considerat necesară participarea reprezentanţilor Ambasadei României la întâlnirile politice din SUA.

„Nu am mai avut nicio discuţie cu domnul ambasador şi cred că o perioadă mai lungă de timp nu o să avem discuţii. În primul rând, eu am venit aici însoţit de ministra de Externe. Dânsa este reprezentanta de vârf a diplomaţiei române. Nu apucasem să avem discuţiile aplicate cum vor fi reprezentările în ziua următoare, de aceea am şi spus că câteodată e bine să ai răbdare. (…) Totuşi, lipsa de anvergură a domnului ambasador şi o reacţie, până la urmă cred că emoţională, a domniei sale nu l-a calificat (…)”, a declarat Ciolacu, marţi, pentru Antena 3.

Întrebat dacă l-ar fi rechemat de ambasadorul Andrei Muraru dacă această decizie ar fi fost în atribuţiile sale, premierul Ciolacu a răspuns: „Categoric. Presupun că doamna ministru va avea discuţiile cu preşedintele României”.

Ambasadorul Andrei Muraru a afirmat, duminică, la o recepţie în cadrul căreia şeful Executivului de la Bucureşti s-a întâlnit cu reprezentanţi ai comunităţii de români din SUA, că premierul nu a considerat necesară participarea reprezentanţilor Ambasadei la întâlnirile politice din SUA.

„Important este să ne vedem misiunea pe care o avem fiecare”

„Rolul meu în această vizită se încheie aici. Mulţumesc echipei mele de la Washington pentru efortul depus în ultimele zile pentru a facilita întâlnirile din următoarele zile, însă domnul prim-ministru a considerat că nu este necesară participarea reprezentanţilor Ambasadei României la Washington la întâlnirile politice din următoarele zile. Acestea fiind spuse, domnule prim-ministru, nu îmi rămâne decât să vă doresc foarte mult succes dumneavoastră şi echipei guvernamentale, pentru că succesul dumneavoastră aici, în America, înseamnă succesul României. Şi în definitiv vă dorim ceea ce ne dorim cu toţii – întâlniri de substanţă, rodnice pentru pacea, prosperitatea şi securitatea românilor”, a spus Alexandru Muraru, în intervenţia sa la eveniment.

A făcut „o constatare”

„O să îmi permit… cred că domnul ambasador e mai tânăr decât mine, cred că cea mai mare calitate în politică este răbdarea. Nu cred că este mare diferenţă între politică şi diplomaţie şi sunt ferm convins că domnul ambasador nu şi-a pierdut încă răbdarea, cum nici eu n-am făcut-o de multe ori şi în contexte mai dificile. Important este să ne vedem misiunea pe care o avem fiecare într-un moment important pentru România şi mai puţin pentru interesele noastre sau viziunile noastre personale”, a răspuns premierul.