Ce s-ar fi întâmplat fără plafonarea prețurilor la energie

Reîntoarcerea la piaţa reglementată a fost considerată o măsură necesară în contextul crizei energetice din ultima perioadă, după cum a afirmat preşedintele Comisiei pentru energie din Senatul României, Lorant Antal, într-o conferinţă de specialitate organizată miercuri. Potrivit acestuia, măsura de plafonare a preţurilor la gaze naturale şi energie electrică a fost esenţială pentru a evita o inflaţie similară cu cea din China.

„Reîntoarcerea la piaţa reglementată a fost o decizie corectă la vremea respectivă, pentru că dacă nu se plafonau preţurile aveam acum o inflaţie cât China”, a declarat Antal, citat de Agerpres. Acesta a subliniat că, în ciuda liberalizării pieţei în 2020 pentru gaze naturale şi în 2021 pentru energie electrică, situaţia economică a fost influenţată puternic de criza provocată de pandemie, urmată de războiul din Ucraina. În opinia sa, guvernul a luat decizia corectă de a reglementa din nou piaţa, având în vedere riscurile economice majore.

„Motivele pentru care a trebuit să ne reîntoarcem la o piaţă reglementată au fost extrem de clare şi cred că la vremea respectivă Guvernul a luat decizia cea mai corectă. Am spus de foarte multe ori şi vreau să repet, cum se arată şi în raportul Băncii Naţionale din 2023, că dacă nu se făcea reglementarea pieţei, dacă nu se plafonau preţurile, aveam o inflaţie cât China. Prin această intervenţie, practic economic vorbind am reuşit să stopăm inflaţia”, a explicat preşedintele Comisiei pentru energie.

Totodată, Antal a menţionat costurile acestui demers, care s-au ridicat la peste 20 de miliarde de lei, dar a insistat că măsura a fost singura opţiune viabilă în contextul economic global instabil.

În ceea ce priveşte proiectul de aprobare a Ordonanţei de Urgenţă 6, care prelungeşte perioada de plafonare a preţurilor la gaze naturale şi energie electrică, Lorant Antal a precizat că decizia a fost una corectă. Conform acestei ordonanţe, plafonarea preţurilor pentru energie electrică va fi extinsă până la 1 iulie 2024, iar pentru gaze naturale până la finalul anului gazier.

„Decizia a fost una corectă şi o să vă explic de ce consider că a fost decizia corectă. Când am început să lucrăm la programul de guvernare pe energie împreună cu domnul ministru Burduja, am avut o poziţie foarte clară: suntem de acord cu dereglementarea pieţei şi noi credem în piaţă liberă, dar dacă facem acest pas trebuie să-l facem foarte clar, treptat şi expus într-un plan foarte bine definit şi pe înţelesul tuturor, ca industria să poată să se pregătească pentru această dereglementare”, a spus Antal.

În cadrul aceleaşi conferinţe, Lorant Antal a ridicat şi problema legislaţiei privind consumatorii vulnerabili. Potrivit acestuia, există o serie de amendamente care trebuie discutate pentru a clarifica termenul de „consumator vulnerabil”. „Astăzi există o lege care are denumirea consumatorului vulnerabil, dar care n-are nimic de-a face cu ce înseamnă consumatorul vulnerabil”, a adăugat el.