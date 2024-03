(VIDEO)Ce știe Kelemen Hunor. Ciucă și Ciolacu, obligați să se înțeleagă

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că şeful statului, Klaus Iohannis, ar ţine împreună PNL şi PSD în alianţă, pentru că „are nevoie de sprjinul Guvernului, de sprijinul coaliţiei de guvernare pentru a avea o susţinere consistentă pentru ceea ce doreşte să facă mai departe”.

„Ok, am înţeles, candidat independent doamna Ramona Chiriac, dar unde se va duce ea? Că am înţeles că socialiştii după aceea se retrag la stânga, ceilalţi se întorc la EPP, dar unde se duce locomotiva? E o întrebare la care eu nu am un răspuns. (…) Problema este că au măsurat şi ei că o listă comună aduce mai puţine voturi decât dacă merg separat şi după aceea adună voturile, fiindcă aşa e normal.

Cetăţenii, electoratul nu poate fi mutat aşa, în bloc, dintr-o parte în alta. Şi unii de la liberali nu vor vota o listă în care sunt PSD-işti şi invers. (…) Există şi un istoric din acest punct de vedere cât rezistă o astfel de alianţă. Dar acum, sigur, e decizia liberalilor, dacă ei au vrut să meargă într-o alianţă de stânga, eu respect această întoarcere spre stânga”, a declarat Kelemen Hunor la TVR Info.

În opinia acestuia, candidatul potrivit pentru Primăria Capitalei pe lista comună era dr. Cătălin Cîrstoiu.

„Când am auzit că ei merg cu un candidat comun, am spus: ‘Cătălin Cîrstoiu este cea mai potrivită variantă’. (…) Şi au abandonat, nu am înţeles de ce. Acum, dacă merg spre Burduja, PSD-iştii n-or să voteze, dacă se merge pe Firea, PNL-iştii nu o să o voteze. (…) Chestia asta va fi foarte greu de gestionat. Dacă ei nu reuşesc să găsească un candidat comun la Primăria Generală, atunci omul de rând pune întrebarea: ‘Şi de ce mai staţi împreună în această alianţă electorală?’ Nu s-au înţeles la Iaşi, la Timişoara, nu se înţeleg nicăieri. Şi va fi ilogic în faţa electoratului ‘avem o listă comună la europarlamentare, la locale nu ne înţelegem nicăieri’. Şi de fapt această campanie nu va fi despre problemele, provocările, viitorul Uniunii Europene, va fi despre locale, unde ei se vor ciocni”, crede liderul UDMR.

Potrivit acestuia, cauza acestei situaţii ar fi Klaus Iohannis: „Este singurul răspuns pentru mine”.

Întrebat dacă Iohannis ţine împreună cele două partide, preşedintele UDMR a replicat: „Da, că are nevoie de sprjinul Guvernului, de sprijinul coaliţiei de guvernare, pentru a avea o susţinere consistentă pentru ceea ce doreşte să facă mai departe. Deci nu există altă logică”.