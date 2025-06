Cel mai activ donator de sânge. ”Am zis să salvez vieți”

Cel mai activ donator sibian de sânge este Petru Fehervari, în vârstă de 46 de ani, care oferit sânge de 136 de ori în ultimii 26 de ani, echivalentul a aproximativ 54,4 litri de sânge, a informat, sâmbătă, Direcția de Sănătate Publică (DSP) pe pagina de Facebook.

‘Am zis să fac un bine, să salvez vieți, pentru asta am ales să donez. Multă lume are nevoie de sânge, de globule, de afereză, de toate. Știu cât de important e să fie sânge disponibil atunci când e nevoie. Am donat mereu, m-au sunat și de acasă când a fost nevoie. Mă simt împlinit, simt că e important să ajut. Nu am fost niciodată în calitate de beneficiar de transfuzie dar am avut nevoie pentru tata și pentru o verișoară. Sper să doneze cât mai multă lume pentru că implicarea face diferența’, a declarat cel mai activ donator al Centrului de Transfuzii Sibiu, Petru Fehervari.

Centrul de Transfuzii Sanguine Sibiu a organizat, vineri, o amplă campanie de donare de sânge, în contextul marcării Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge (14 iunie).

La Sibiu, în 2024 au donat sânge peste 8.000 de persoane, din peste 40.000 de sibieni înregistrați drept donatori, în evidența Centrului local de Transfuzii.

Donarea de sânge se poate face cu o programare în cele două aplicații disponibile, potrivit DSP Sibiu.

‘Gestionarea sângelui este o problemă delicată, dependentă de consumul zilnic al spitalelor arondate și care, se ajustează zilnic. Tocmai de aceea pentru a putea controla cât de cât acest stoc, la Centrul de Transfuzii Sibiu, donarea se face pe bază de programare prin cele două platforme, ‘DONORIUM’ și ‘BLOODOCHALLENGE”, a explicat directoarea Centrului de Transfuzii Sibiu, Livia Mareș.

Cantitatea de sânge recoltat de la un singur donator variază între 200 (pentru trombocite prin afereză) și 400 de mililitri (donare standard). Cu ajutorul unei pungi de sânge însă pot fi salvate până la trei vieți. Tocmai de aceea, DSP Sibiu încurajează donarea de sânge și le mulțumește tuturor donatorilor.

‘Sunt oameni care odată la câteva luni fac un gest nobil, donează sânge! Lor le datorăm astăzi un mare mulțumesc! Ne înclinăm cu respect în fața lor! Dar dincolo de mulțumirile noastre, mai importante sunt recunoștința și gândurile pacienților care au beneficiat de acest gest altruist, care au primit o șansă în plus la viață. O mulțumire specială o datorăm domnului Petru Fehervari, cel mai activ donator al județului nostru, un om cu o inima mare, care alături de personalul medical, a salvat sute de vieți. El este astăzi, alături de ceilalți donatori, eroul nostru și îi mulțumim că ne învață cum să fim oameni mai buni. Vă suntem recunoscători, domnule Petru Fehervari, vă suntem recunoscători dragi donatori! Mulțumim pentru gestul dumneavoastră! Și nu uitați, sângele donat salvează vieți, donatorii salvează vieți!’, a declarat directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Sibiu, Horațiu Cojocaru.

Pe lângă beneficiile pentru sănătate pe care le oferă donarea de sânge, donatorii beneficiază și de bonuri în valoare de 280 de lei pentru fiecare donare sub forma unor carduri. Acestea pot fi folosite ulterior pentru achiziția de alimente. Într-un an, un bărbat poate dona de maxim cinci ori, iar o femeie de maxim patru ori, se mai arată în informarea DSP Sibiu.