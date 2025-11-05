Michael Burry redevine activ pe contul său de X, după un hiatus de doi ani. El revine cu amestecul său unic de avertismente sumbre, mesaje criptice, meme-uri care fac cu ochiul și referințe la cultura pop, scrie Business Insider.

”Câteodată, vedem bule.

Câteodată, putem face ceva în privința asta.

Câteodată, singura soluție câștigătoare e să nu facem nimic”, a scris Burry pe contul de X Cassandra Unchained.

— Cassandra Unchained (@michaeljburry) October 31, 2025

Ultima frază este o aluzie la filmul „WarGames”, în care un supercomputer bazat pe inteligență artificială rulează mii de simulări ale unui război nuclear și descoperă că toate se termină cu distrugere reciprocă. Citatul lui Burry subliniază cât de periculoasă consideră el piața actuală pentru investitori.

De data aceasta, ținta lui Michael Burry este AI-ul. Fondul său de investiții, Scion Asset Management, a deschis poziții de tip „short” de 912 milioane de dolari împotriva companiei de software Palantir. Alte 187 de milioane de dolari au fost ”pariate” împotriva gigantului producător de cipuri Nvidia. Marile companii vizate consideră că Burry subestimează potențialul real al industriei AI.

Michael Burry este unul din personajele principale ale filmului ”The Big Short”. Filmul reprezintă povestea a câțiva investitori care anticipează prăbușirea pieței imobiliare care a dus la criza financiară din 2008.