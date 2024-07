Celine Dion și legătura mai veche cu Franța

Celine Dion a revenit triumfător vineri seară, la încheierea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris din Turnul Eiffel. La aproape doi ani după ce și-a dezvăluit diagnosticul de sindrom de persoană rigidă, Dion a interpretat „Hymne à l’amour” („Imnul iubirii”) de Edith Piaf la finalul spectacolului de aproximativ patru ore. Apariția ei a fost pusă sub semnul întrebării de mai multe săptămâni, dar organizatorii și reprezentanții lui Dion refuzaseră să confirme dacă va cânta, relatează Associated Press.

Pe o pagină dedicată contribuțiilor Dior la ceremonia de deschidere, se făcea referire la „o vedetă mondială pentru un final pur grandios, superb, sclipitor”.

Dion lipsea de pe scenă din 2020, când pandemia de coronavirus a forțat amânarea turneului ei până în 2022. Turneul respectiv a fost în cele din urmă suspendat în urma diagnosticului ei.

Tulburarea neurologică rară provoacă mușchi rigizi și spasme musculare dureroase care îi afectau capacitatea lui Dion de a merge și de a cânta. În iunie, la premiera documentarului „I Am: Celine Dion”, ea a declarat că revenirea necesită terapie, „fizică, mentală, emoțională, vocală”.

Chiar înainte de lansarea documentarului, Dion făcuse pași către o revenire. În februarie, ea a mai avut o apariție surpriză la Premiile Grammy, unde a înmânat premiul final al serii cu ovații în picioare.

Pentru spectacolul de vineri, ținuta cu perle a lui Dion a fost creată de Dior.

Vorbind la televiziunea franceză, directorul de design și costume pentru ceremonii al comitetului de organizare din Paris, Daphné Bürki, și-a amintit entuziasmul lui Dion pentru această oportunitate.

„Când am sunat-o pe Celine Dion acum un an, ea a spus da imediat”, a spus Bürki. Celine Dion este canadiancă din Quebec, dar are o legătură puternică cu Franța și cu Jocurile Olimpice. Prima limbă a lui Dion este franceza, iar ea a dominat topurile din Franța și din alte țări francofone. A câștigat și Concursul Eurovision din 1988 cu o melodie în limba franceză… reprezentând Elveția. Iar la începutul

carierei sale în limba engleză, chiar înainte de „My Heart Will Go On” din „Titanic”, a fost selectată să cânte „The Power of The Dream”, piesa tematică pentru Jocurile Olimpice de la Atlanta din 1996.

Alegerea cântecului lui Dion a evocat și o legătură sportivă: Piaf a compus-o despre iubitul ei, boxerul Marcel Cerdan. Cerdan a murit la scurt timp după ce a scris piesa, într-un accident de avion.

Ion-Oroles Manolache