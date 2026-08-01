Centrala nucleară de la Paks ar putea fi oprită complet în acest weekend, anunță Peter Magyar

Centrala de la Paks, situată la aproximativ 100 de kilometri sud de Budapesta, produce aproximativ 40% din energia electrică a Ungariei. Cele patru reactoare ale sale, construite cu tehnologie sovietică, sunt răcite cu apă pompată din Dunăre, iar nivelul tot mai scăzut al fluviului pune în pericol funcționarea instalației.

Vineri, operatorul centralei avertizase că o oprire totală ar putea deveni necesară spre mijlocul săptămânii viitoare. Însă, potrivit premierului, degradarea rapidă a situației hidrologice a accelerat calendarul.

„Nivelul apei din Dunăre a scăzut din nou, ceea ce i-a determinat pe inginerii centralei de la Paks să procedeze la o nouă oprire parțială în cursul nopții. Centrala funcționează în prezent la aproximativ un sfert din capacitatea sa normală de 2.000 de megawați”, a declarat Peter Magyar într-un mesaj video publicat pe Facebook, potrivit News.ro.

Șeful guvernului ungar a precizat că o oprire completă ar putea avea loc chiar începând din acest weekend, ceea ce ar reprezenta o premieră în istoria centralei.

Scăderea nivelului Dunării este cauzată de deficitul prelungit de precipitații și de temperaturile extreme care afectează Europa încă din primăvară. În mai multe sectoare, fluviul a atins niveluri minime istorice, iar prognozele indică o agravare a situației.

Transportul feroviar de marfă va fi suspendat în intervalele de consum maxim

Serviciul meteorologic național HungaroMet estimează temperaturi cuprinse între 40 și 42 de grade Celsius în următoarele șase zile, cu un vârf al caniculei prognozat pentru joi, aproape de recordul absolut de temperatură înregistrat la sfârșitul lunii iunie în localitatea Szécsény, din nordul țării.

În paralel, autoritățile ungare au anunțat o serie de măsuri pentru reducerea presiunii asupra sistemului energetic. Marile companii care și-au asumat voluntar reducerea consumului de energie în intervalul de vârf, între orele 17:00 și 22:00, riscă sancțiuni dacă nu își respectă angajamentele.

Premierul a avertizat că viitorul decret guvernamental va permite autorităților să impună reduceri obligatorii ale consumului și chiar deconectarea temporară a unor mari consumatori industriali, dacă situația o va impune.

Totodată, toate centralele electrice de rezervă disponibile au fost trecute în stare de așteptare, inclusiv unele scoase din funcțiune de mai mult timp. De asemenea, începând de luni, transportul feroviar de marfă va fi suspendat în intervalele de consum maxim pentru a reduce solicitarea rețelei electrice.

Stare de alertă în România. Reactorul I de la Cernavodă a fost oprit

Reamintim că, la propunerea premierului Ilie Bolojan, CNSU a declarat stare de alertă în sectorul energetic, ca urmare a nivelului scăzut al debitului Dunării, care a dus la închiderea Unității 1 de la Cernavodă.

Mai mult, Guvernul a alocat 7 milioane de lei pentru măsuri care să devieze fluxul de apă în zona centralei de la Cernavodă. Reactorul II încă funcționează și este conectat la Sistemul Energetic Național.

Printre măsurile anunțate de premierul interimar se află și scufundarea unor barje care să permită redirecționarea fluxurilor de apă în zona centralei.