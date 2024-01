CFR Cluj, la un pas de o superafacere

Adrian Mutu se pregătește de începerea muncii la CFR Cluj. Are o misiune grea, ardelenii fiind campionii României timp de cinci ani la rând până în stagiunea precedentă, când Farul lui Gică Hagi a spart hegemonia și sezonul acesta lupta la titlu cu FCSB este foarte dură.

După eșecul șocant din prima etapă, de la Botoșani, pe terenul ultimei clasate, va fi și mai greu pentru CFR. Abia sosit la echipă, Adrian Mutu s-ar putea lovi de o situație neplăcută din punctul său de vedere, al antrenorului, dar absolut fabuloasă din punctul de vedere al rentabilității pentru club. Cel mai bun atacant din lot, nigerianul Philippe Otele care a venit în vară de la UTA la parametri zero, este foarte aproape de a deveni subiectul unei superafaceri. Trabzonspor, unul dintre cluburile de top din Super Lig a Turciei, îl poate avea imediat pe Otele dacă va fi îndeplinită cerința financiară a lui Neluțu Varga, adică plata a 4 milioane de euro. Fără acești bani, Otele rămâne la dispoziția lui Adrian Mutu, care, evident nu se arată deloc încântat de perspectiva de a pierde un om cheie din atac, dar care admiră, fără rezerve, ca după numai șase luni după ce a fost adus liber de contract Otele să devină un profit imens. Neluțu Varga lămurește clar lucrurile atât în privința acestei afaceri cât și a venirii lui Adrian Mutu și a demiterii lui Andrea Mandorlini.

“Avem o ofertă foarte interesantă din prima ligă a Turciei pentru Otele. Dacă primesc ceea ce am cerut, adică 4 milioane de euro banii jos, există posibilitatea ca Otele să plece zilele următoare și să joace în campionatul Turciei.

Este o formație din primele 4, nu pot să vă spun încă numele pentru că nu este corect. Suntem în negocieri și știți cum e, nu vreau să ofer detalii atât timp cât actele nu sunt semnate sau cât încă nu s-a bătut palma.

Este însă una dintre echipele foarte puternice și îl vrea neapărat pe Otele. El a făcut o primă parte a campionatului formidabilă, este un jucător de foarte foarte mare talent… Dar știți cum e, orice jucător de mare valoare este foarte greu să-l ții mai departe.

Deci, dacă primesc 4 milioane de euro, atât am solicitat, e posibil să ne despărțim de Otele. Vom vedea în orele următoare ce se va întâmpla. Otele este un fotbalist care pe noi sunt convins că ne-ar ajuta, dar pe de altă parte este și o sumă importantă cu care putem să facem alte investiții.

Dacă pleacă Otele, suntem deja înțeleși cu doi atacanți, pentru ca Adrian Mutu să aibă lotul care îi trebuie să se bată la titlu și la cupele europene, obiectivele care în mod normal sunt la CFR Cluj.

Nu are clauză Mandorlini. Imediat se rezolvă. Mâine reziliem. N-am văzut așa meci. Parca erau morți. Le-am dat cele mai bune condiții. Cantonament de 5 stele in Spania. Tot. Totul plătit la zi. Toate salariile la zi. Toți jucătorii pe care i-a cerut i-am adus.

De mâine (luni), Mutu e noul antrenor. E prietenul meu. A venit momentul în care trebuie să-i dau șansa lui. Am încredere în el și știu ce poate. M-am luat după unul și după altul. Nu mai ascult pe nimeni”.