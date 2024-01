CFR Cluj a spart din nou piața transferurilor! Al treilea star care ajunge în Gruia după experimentele nereușite Joao Naptista și Konoplyanka.

La sfârșitul anului 2023 patronul lui CFR Cluj anunța despărțirea de câțiva jucători care, din punctul său de vedere, au dezamăgit, în frunte cu marea bombă a campaniei de mercato din vară, ucraineanul Konoplyanka. Totodată, patronul CFR-ului promitea ca în locul celor plecați să aducă jucători cu CV-uri importante, care să poată ajuta în lupta la titul cu FCSB. Și abia am intrat în noul an, au trecut doar patru zile, iar promisiunile lui Neluțu Varga încep să se transforme în realitate. Din această zi s-au reziliat contractele lui Evghen Konoplyanka, Luka Juricic și Cristian Bălgrădean iar împrumutatul Ziv Morgan nu va fi achiziționat definitiv. E drept, că pentru se despărți de Konoplyanka nu prea a fost deloc bine pentru CFR, pentru că nu a acceptat să plece până nu i s-au plătit 85.000 de euro toate salariile deși numărul minutelor jucate în Gruia de ucrainean este foarte mic și în plus i s-au mai achitat și 10.000 de euro pentru că a plecat înainte de terminarea contractului.

Dar Varga promisese și achiziții. Și se ține de cuvânt și la acest capitol, dar pare a nu se fi vindecat de mania de a aduce nume cu adevărat importante. Andrea Mandorlini este fericit că a semnat pentru trei ani un excelent mijlocaș ofensiv, om care a jucat o grămadă de meciuri la Napoli și Torino și a stat niște ani buni sub comanda lui Răzvan Lucescu la PAOK Salonic. Este vorba de mijlocașul marocan Omar El Kaddouri, care are cetățenia belgiană. Până aici totul e la superlativ însă există și aici acleași mare semn de întrebare de la precedentele operațiuni de top Joao Naptista și Konoplyanka, care au fost total fiasco, pentru că în ultimii doi ani și jumătate fix 243 de zile a fost indisponibil, suferind nu mai puțin de șase accidentări. Și nu a mai jucat un meci din mai 2023!