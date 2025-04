Charalambous, declarații de dragoste pentru FCSB

Antrenorul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat, vineri, într-o conferință de presă organizată înaintea partidei cu Universitatea Cluj, din etapa a III-a a play-off-ului Superligii de fotbal, că o imagine a podiumului acestui sezon va fi mai clară după alte 3-4 meciuri.

‘Meciul cu ‘U’ Cluj nu are nicio legătură cu meciurile anterioare. Toate meciurile din play-off vor fi dificile. Încercăm să fim în cea mai bună formă mâine. Am văzut săptămâna trecută că a fost un meci strâns și este normal ca echipele din primele șase să fie puternice. Asta înseamnă că sunt echipe bune. Dar trebuie să fim pregătiți, în cea mai bună formă, pentru a încerca să ne punem planul în aplicare cât mai bine posibil, pentru a câștiga meciul. Toate echipele pun presiune, nu doar CFR Cluj. Toate echipele sunt puternice. Toate meciurile sunt 50-50. Nu există o echipă despre care aș putea spune că are mai multe șanse să se apropie de noi. Toate echipele din play-off au șanse, mai ales acum, în momentul în care vorbim. Poate că imaginea va fi mai clară după trei, patru meciuri în ceea ce privește podiumul. Pentru că viitoarea campioană se va decide mai târziu, cred că va dura ceva timp să se decidă’, a declarat Charalambous.

Referitor la situația jucătorilor accidentați din lotul său, Charalambous a precizat că se aștepta la acest lucru după un parcurs atât de lung în cupele europene în acest sezon: ‘Această situație a jucătorilor care lipsesc este normală și am spus de multe ori, trebuie să gestionăm acest tip de accidentări, având atâtea meciuri. Este ceva obișnuit și se poate vedea la toate echipele care joacă multe meciuri că au accidentări. Din păcate, pentru noi, aceste accidentări nu sunt musculare și necesită mai mult timp pentru recuperare. Dar acesta este fotbalul și trebuie să trăim cu asta’.

Tehnicianul cipriot a afirmat totodată că nu a discutat cu conducerea clubului despre o eventuală prelungire a contractului său, scadent în vară, dar că FCSB are prima opțiune.

‘Eu sunt o persoană care își construiește cariera pas cu pas. Am semnat aici pentru primul sezon, apoi încă un sezon, așa că hai să terminăm campionatul. Eu mă simt foarte bine și îmi place aici. Nici măcar nu am negociat cu clubul nimic despre contractul meu. Cred că este prea devreme, dar din partea mea, prima opțiune, dacă am șansa să rămân aici, este să rămân. Nu pot spune altceva acum, dar în acest moment contractul meu sau al oricărui jucător nu este atât de important. Să terminăm sezonul. E mai bine să luăm lucrurile pas cu pas, an de an. Atâta timp cât suntem fericiți, totul este bine. Chiar dacă cineva are contract pe doi, trei sau patru ani, contractele se pot rupe. Sunt foarte fericit aici, mă bucur de fiecare moment, dar hai să terminăm mai întâi sezonul’, a spus Charalambous.

‘Nu știu dacă am primit o ofertă în acest timp, este ceva ce nu gestionez direct. Am un agent, el discută, dar știe foarte bine că prima mea opțiune va fi FCSB în vară, dacă voi avea o ofertă de aici. Vom vedea ce va fi, dar agentul meu se ocupă de asta. Acum cunosc clubul mai bine, clubul mă cunoaște mai bine, jucătorii, stafful, toți oamenii care lucrează în acest club mare. Avem o relație foarte apropiată, mi-am făcut prieteni buni aici și mă simt ca acasă. Așa că este ceva ce oricine și-ar dori, să stea cât mai mult timp posibil la un club. Îmi place foarte mult și sunt fericit că am stat atât de mult. Sper să rămân și mai mult’, a adăugat acesta.

Echipa de fotbal FCSB va întâlni formația Universitatea Cluj, sâmbătă, de la ora 21:00, pe Arena Națională, într-o partidă din cadrul etapei a III-a a play-off-ului Superligii.