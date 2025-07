Adrian Negrescu se întreabă dacă e chiar atât de ușor să păcălești Servicii în România, în contextul scandalului din jurul vicepremierului Dragoș Anastasiu, acum demisionar.

”Cine are acces la informatii privilegiate in Romania? Chiar asa usor este sa pacalesti serviciile? L-am avut pe Georgescu care a evoluat sub radar, l-am avut pe Atanasiu. Oare cine mai urmeaza?”, întrebă economistul într-o postare pe Faceboook.

”Din toata aceasta criza, cel mai mult a avut de pierdut Bolojan. In loc sa iasa in secunda 2 si sa il demita pe vicepremier, sa arate putere, intransigenta si hotarare, i-a permis lui Anastasiu (Anastasiu – n.r.) sa puna in scena un show penibil menit sa ii salveze cariera publica.