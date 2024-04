Cică drege busuiocul. Unde e Buzăul, domnule Ciucă? Știm cu toții… în România

Nicolae Ciucă a participat la depunerea candidaturii lui Sebastian Burduja pentru Primăria Capitalei, din partea PNL. A fost întrebat dacă Buzăul este în Moldova.

„Buzăul este în România. Ştim cu toţii unde este Buzău”, a explicat Ciucă.

Rugat să comentează declaraţia premierului Marcel Ciolacu potrivit căreia Buzăul nu este în Moldova, iar dacă spui că este în Moldova este o jignire, Ciucă a încercat să dreagă busuiocul.

”M-am simţit român şi la Focşani, şi la Suceava, şi la Buzău şi la mine la Pleniţa”.

”Să trecem de la partea asta de ură şi jignire, pentru că până la urmă dacă rezumăm campania la jigniri şi la tot felul de invective adresate unui candidat sau altuia nu rezolvăm şi nu cred că îi convingem pe cetăţenii români că avem ceva în cap pentru ceea ce înseamnă administrarea la nivel local sau central.

În ceea ce priveşte acea declaraţie, vă pot spune că într-adevăr am lucrat şapte ani în Moldova şi în Buzău iar la un moment dat am fost întrebat dacă după atâţia ani mă simt ca fiind de-al locului. Le-am zis că da, mă simt a fi şi moldovean, pentru că am lucrat acolo şi mi-a plăcut să lucrez cu oamenii.

