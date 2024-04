”Complot criminal” – procesul lui Trump, încheiat înainte de a începe

Donald Trump este acuzat de procurorii din New York că a pus la cale un ”complot criminal pentru a truca alegerile din 2016”. ”A orchestrat un complot criminal pentru falsifica alegerile din 2016” și a ”mințit în documente contabile în formă repetată” pentru a ascunde ”complotul”, a acuzat Matthew Colangelo, unul dintre procurori.

Acultând asemenea acuzații, și mai cu seamă relatările gonflate din marile ziare americane, s-ar părea că dosarul Russiagate inițiat din timpul administrației Obama-Clinton este o joaca de copil – acum, se pare că Donald Trump va fi condamnat și scos definitiv din politică. În realitate, avem de-a face cu un dosar în care Trump este acuzat pentru un delict – a plătit pentru tăcerea unei starlete porno pe perioada campaniei prezidențiale din 2016. Mai grav este că banii respectivi ar fi fost plătiți, inițial, din fondurile de campanie.

Dosarul lui Trump este instrumentat de procurorul democrat din districtul Manhattan (procurorii districtuali sunt aleși asemeni politicienilor în SUA). Amintitul Colangelo este unul dintre procurorii care lucrează în subordinea democratului Alvin Bragg. Procurorul este ajutat de un fost oficial din Departamentul Justiției din administrația Biden, care s-a alăturat, mai mult sau mai puțin întâmplător, echipei lui Bragg pentru instrumenta dosarul împotriva lui Trump. În paralel, Trump are de-a face cu un alt proces, de data aceasta al procuroarei democrate Letitia James. Mai sunt și acuzații din partea unui alt procuror democrat, Fani Willis, din statul Georgia. Mai există încă două inculpări venite din partea unui procuror numit de Departamentul Justiției sub administrația Biden. Miza cea mare o are însă primul proces, pentru că este singurul care are mari șanse să ajungă la un verdict înaintea alegerilor prezidențiale din luna noiembrie.

Marea întrebare este nu ce va face Justiția cu Donald Trump, ci ce vor democrații de la Justiție. Iar răspunsul este: sabotarea campaniei prezidențiale a celui care este candidatul de facto al Partidului Republican la președinție și obținerea unei condamnări îniantea alegerilor din noiembrie.

Președintele Joe Biden are o mulțime de vulnerabilități în campania prezidențială – o rată de aprobare de doar 35%, o formă fizică și mentală deloc de invidiat, inflația și mai cu seama imigrația și haosul de la frontiera cu Mexicul, la care se adaugă și situația din Orientul Mijlociu. De aceea, este foarte important ca Donald Trump să fie țintuit de un scaun într-o sala de judecată din New York (unde echipa sa de campanie nu-i poate organiza decât evenimente electorale minore), în timp ce Joe Biden se poate deplasa în state cheie pentru alegeri, precum Wisconsin sau Pennsylvania.

Faptul că din dosarul împotriva lui Trump au fost disjunse o mulțime de alte dosare, ajungându-se la peste 80 de capete de acuzare împotriva fostului președinte, a fost un alt obiectiv al rivalilor democrați, deoarece ”complotul criminal” pentru fraudarea alegerilor atrage publicul și strică imaginea lui Trump înainte de alegeri. Și, pentru că se întâmplă în America, nu poate fi exclusă și satisfacția pe care rivalii politici o au atunci când Donald Trump este obligat să arunce cu zeci și chiar sute de milioane de dolari din averea sa pentru a se apăra.

Al doilea mare obiectiv al democraților este îndepărtarea alegătorilor nehotărâti de Donald Trump. De aceea, adevăratul verdict al acestui proces va fi nu cel pronunțat de jurați, ci de sondajele de opinie și, în cele din urma, de mașinile de vot. La finalul lunii martie, înainte de începerea acestui proces, 12% dintre cei intervievați într-un sondaj al Quinnipac University arătau că o eventuală condamnare îi va face și mai mult să voteze cu Trump, în vreme de 29% spuneau că asta i-ar îndepărta de Donald Trump. 55% arătau că procesul lui Trump nu îi va influența. Acum, când procesul a ajuns în a doua săptămână, sondajele au rezultate asemănătoare: 15%, 21%, respectiv 62%. Există o creștere a alegătorilor nehotărâti, iar aceste câteva procente sunt miza democraților. Chiar daca, în cele din urmă, Trump va fi condamnat pentru un delict minor, important va fi câți alegători au fost convinși, prin mulțimea de acuzații aberante, prin acoperirea mediatică agresivă, să nu mai voteze cu fostul președinte.

Nu că verdictul nu ar conta. The American Conservative a scris despre cât de greu a fost de asigurat o minimă imparțialitate a celor 12 jurați din acest proces. Cei ajunși în ultima etapa a selecției au trebuit să răspundă la un chestionar cu 42 de întrebări. Una dintre întrebări era despre sursele de informare ale juraților. Marea majoritate se informează din The New York Times, un ziar despre care până și agenții FBI ”mânjiți” în afacerea Russiagate au spus că a fost foarte implicat în acțiunea statului profund de a delegitima alegerea lui Donald Trump la Casa Albă. Un singur jurat citește New York Post, ziarul care a inițiat scandalul laptopului lui Hunter Biden, fiul actualului președinte, și un singur jurat se uită la Fox News, o televiziune consi

derată favorabila lui Donald Trump (dar acest partizanat este discutabil). Având în vedere de unde își iau jurații informațiile, The American Conservative concluzionează că procesul de la New York s-a terminat înainte de a începe – Trump va fi condamnat, iar, până la acel moment, va pierde săptămâni bune de campanie și va fi supus unor campanii de presa alimentate de acuzațiile procurorilor democrați.

Dacă reeditarea luptei Trump-Biden va fi la fel de strânsă ca în 2020 (și sondajele arată că va fi o luptă strânsă), orice tertip juridic de a transforma un delict într-un mare complot criminal și a înmulți capetele de acuzare poate fi decisiv în punct de vedere electoral. Un proces pentru care altfel procurorii nu ar fi investit nicio resursă poate fi hotărâtor pentru alegerile din acest an.