Românii mor pe capete din cauza gazelor

Studiile arată că în țara noastră sunt de 100 de ori mai multe victime în accidentele de gaze, comparativ cu regiunile vestice ale Europei, iar numărul de accidente este de 150 de ori mai mare pe aceleași distanțe de rețea.
Accidentele cu gaze, o realitate tristă în România
România se confruntă cu un număr alarmant de accidente legate de distribuția gazelor naturale. Conform estimărilor Asociației Energiei și Infrastructurii (AEI), în fiecare an, între 100 și 300 de accidente sunt raportate în țară, iar între 10 și 30 de persoane își pierd viața din cauza acestora. Dacă în Europa de Vest accidentele și decesele sunt mult mai rare, în România situația este mult mai gravă. În medie, se înregistrează de 150 de ori mai multe accidente și de 100 de ori mai multe decese raportat la aceeași lungime de rețea.
Dumitru Chisăliță, președintele AEI, a subliniat că studiile efectuate pe rețele de distribuție din Europa de Vest între 2017 și 2022 arată un nivel de sigutanță mult mai bun. În această regiune, accidentele și decesele sunt mult mai rare, cu o frecvență de aproximativ 1 accident la fiecare 50.000 km de rețea și doar câteva decese pe an. În plus, majoritatea incidentelor nu au avut victime, iar tendința generală este de scădere a riscurilor în ultimele decenii, datorită întreținerii regulate și a îmbunătățirii infrastructurii.
Multe dintre accidentele care au loc în România sunt cauzate de neglijența consumatorilor și de lipsa de verificări periodice.
„De cele mai multe ori, tragediile nu se întâmplă din „ghinion”, ci dintr-un lanț de mici neglijențe: o verificare tehnică amânată, o instalație improvizată, un miros de gaz ignorat. În multe locuințe, siguranța este tratată ca un moft, nu ca o obligație. În timp ce în Europa de Vest verificările sunt făcute periodic, la noi, ele sunt adesea văzute ca o formalitate sau o cheltuială în plus”, a transmis Chisăliță într-un comunicat.
Recomandări pentru reducerea riscurilor în România
Pentru a reduce numărul accidentelor și deceselor legate de gazele naturale, AEI propune o serie de măsuri. Printre acestea se numără:
- Schimbarea modului în care se procedează la realizarea verificărilor, reviziilor și reparațiilor instalațiilor de utilizare gaze.
- Accelerarea modernizării infrastructurii – înlocuirea completă a conductelor metalice vechi.
- Implementarea mentenanței predictive – folosind senzori, inteligență artificială și baze de date pentru detectarea punctelor critice.
- Control riguros al instalațiilor rezidențiale – revizii obligatorii și sancțiuni pentru nerespectare.
- Campanii naționale de conștientizare privind siguranța utilizării gazelor.
- Transparență în raportarea incidentelor – crearea unui registru public de accidente și cauze.
- Digitalizarea completă a operatorilor – pentru monitorizare în timp real și intervenții rapide.
3 comentarii
@shush ( 03 nov. 2025 la 16:53 )
Dacă tu nu’nţelegi limba română ( şi e clar că nu o ȋnţelegi ) las’o baltă . Faptul că nu ştii să scrii corect un nume …. denotă un anumit nivel …. .Nu discutăm doar de „binefacerile” aleşilor neamului ( indiferent de partid ) . Sunt şi oameni care … hai să spunem că … „greşesc”. Dacă tu ai „ordin” să „ataci” orice / pe oricine …. atunci , ȋnainte , documentează’te şi , mai ales , ȋnvaţă limba de pe plaiurile mioritice . Mulţumesc .
În rest , s’auzim numai de bine că de rău suntem sătui !
PS. Eşti la a doua „tentativă”.