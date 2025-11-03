Românii mor pe capete din cauza gazelor

Studiile arată că în țara noastră sunt de 100 de ori mai multe victime în accidentele de gaze, comparativ cu regiunile vestice ale Europei, iar numărul de accidente este de 150 de ori mai mare pe aceleași distanțe de rețea.

Accidentele cu gaze, o realitate tristă în România

România se confruntă cu un număr alarmant de accidente legate de distribuția gazelor naturale. Conform estimărilor Asociației Energiei și Infrastructurii (AEI), în fiecare an, între 100 și 300 de accidente sunt raportate în țară, iar între 10 și 30 de persoane își pierd viața din cauza acestora. Dacă în Europa de Vest accidentele și decesele sunt mult mai rare, în România situația este mult mai gravă. În medie, se înregistrează de 150 de ori mai multe accidente și de 100 de ori mai multe decese raportat la aceeași lungime de rețea.

Dumitru Chisăliță, președintele AEI, a subliniat că studiile efectuate pe rețele de distribuție din Europa de Vest între 2017 și 2022 arată un nivel de sigutanță mult mai bun. În această regiune, accidentele și decesele sunt mult mai rare, cu o frecvență de aproximativ 1 accident la fiecare 50.000 km de rețea și doar câteva decese pe an. În plus, majoritatea incidentelor nu au avut victime, iar tendința generală este de scădere a riscurilor în ultimele decenii, datorită întreținerii regulate și a îmbunătățirii infrastructurii.

Multe dintre accidentele care au loc în România sunt cauzate de neglijența consumatorilor și de lipsa de verificări periodice.

„De cele mai multe ori, tragediile nu se întâmplă din „ghinion”, ci dintr-un lanț de mici neglijențe: o verificare tehnică amânată, o instalație improvizată, un miros de gaz ignorat. În multe locuințe, siguranța este tratată ca un moft, nu ca o obligație. În timp ce în Europa de Vest verificările sunt făcute periodic, la noi, ele sunt adesea văzute ca o formalitate sau o cheltuială în plus”, a transmis Chisăliță într-un comunicat.

Recomandări pentru reducerea riscurilor în România

Pentru a reduce numărul accidentelor și deceselor legate de gazele naturale, AEI propune o serie de măsuri. Printre acestea se numără: