Cinci susținători ai lui Călin Georgescu, trimiși în judecată

Cinci susținători ai fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu au fost trimiși în judecată de Parchetul General pentru incitare la violență, ură sau discriminare, amenințare, promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, precum și promovarea, în public, de idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Acuzațiile vizează mesaje instigatoare la violență postate pe rețelele de socializare de susținătorii lui Georgescu, în contextul anulării turului doi al alegerilor prezidențiale.

Trimiterile în judecată survin în urma acțiunii coordonate de Parchetul General în zilele de 6-7 decembrie 2024, o operațiune ce a vizat identificarea și sancționarea discursului extremist, incitarea la violență, ură sau discriminare în mediul online.

*** Primul dosar se referă la săvârșirea infracțiunilor de utilizare în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum și promovarea în public de idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Conform unui comunicat al Parchetului General, în perioada 5 – 7 decembrie 2024, folosind contul său de Instagram, denumit ‘legiunea.soimul’, inculpatul a promovat în public mesaje de tip legionar, respectiv a postat la rubrica ‘story’ referiri la însemnele Mișcării Legionare (organizație fascistă din România care a activat în perioada 1927-1941 sub denumirile de ‘Legiunea Arhanghelului Mihail’, ‘Garda de Fier’ și ‘Partidul Totul pentru Țară’) și fotografii ce îl reprezintă pe Corneliu Zelea-Codreanu, fondatorul și liderul organizației de extremă-dreaptă ‘Mișcarea Legionară’, la care a atașat mesajul în engleză ‘I tried to warn you’, în limba română – ‘Am încercat să te avertizez’.

De asemenea, în perioada 24 noiembrie – 7 decembrie 2024, folosind grupul de WhatsApp ‘Gașca Cangrena’, inculpatul a promovat în public (loc neaccesibil publicului, însă cu intenția ca fapta să fie văzută de mai multe persoane, rezultat ce s-a produs față de cel puțin două persoane, precum și într-o reuniune de mai multe persoane), idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste, respectiv a postat mesaje conținând însemnele Mișcării Legionare, precum și mesaje precum:

* ‘HAI CU FASCISMUL/SÂ IEȘIM DIN UE,/ NATO/SÂ NU MAI FIM CONTROLAȚI DE MASONI//SÂ ÎNCEAPÂ RÃZBOIUL// să moară TOȚI GAYYY// eu sunt nazist/tu ești comunist gay// să vedem cum este cu un regim fascist că n-a mai fost demult// Trăiască Legiunea și Căpitanul, neocomuniștii trebuie eutanasiați în frunte cu toți politicienii de stânga’;

* ‘evreii trebuie omorâți pentru că conduc lumea’;

* ‘România are nevoie de executări publice’.

Totodată, în perioada 5 – 7 decembrie 2024, folosind contul său public de Instagram, denumit ‘legiunea.soimul’, precum și în datele de 26, 29 noiembrie și 6 decembrie 2024, folosind grupul de WhatsApp ‘Gașca Cangrena’, inculpatul a utilizat în public (loc neaccesibil publicului, însă cu intenția ca fapta să fie văzută de mai multe persoane, rezultat ce s-a produs față de cel puțin două persoane, precum și într-o reuniune de mai multe persoane), simbolul legionar al Gărzii de Fier (trei linii orizontale suprapuse peste alte trei linii verticale).

*** În cel de al doilea dosar, inculpatul Marinică Stoica, utilizator al unui cont de pe platforma de socializare Facebook, denumit ‘Marinica Marin Mari’, a distribuit, în data de 01.12.2024, o postare de susținere a lui Georgescu, în descrierea căreia a incitat la violență împotriva susținătorilor contracandidatului acestuia, cu mesajul ‘Cu niște răngi și topoare peste nemernici’.

Din verificările efectuate pe rețeaua de socializare Facebook a rezultat că utilizatorul contului public, creat în luna august 2009, urmărit de un număr de 110 persoane, cu numele ‘Marinica Marin Mari’, la data de 1 decembrie 2024 a postat un articol ce reprezintă distribuirea unui videoclip al altui cont, ce conține o fotografie cu un lup și ulterior cu fața unui candidat la alegerile prezidențiale, pe care este afișat mesajul: ‘Cu o singură chemare, a unit o națiune întreagă’.

Postările de pe Facebook au fost făcute de Marinică Stoica în contextul alegerilor prezidențiale din România, din perioada noiembrie – decembrie 2024, înainte de turul II al alegerilor.

Procurorii susțin că mesajele postate conțin, într-un mod direct și neechivoc, o instigare la acte violență față de oponenții politici ai lui Georgescu.

*** În cel de al treilea dosar, procurorii arată că, la data de 5.12.2024, inculpatul Mircea Mihai Cristian a publicat pe Tik Tok mesajele: ‘Strada este cu tine domnule (…)!!! 1989 a fost doar antrenament’ și ‘Stați liniștiți domnule (…) dacă acum au ieșit doar tramvaiele la protest o să iasă și tancurile. Și nu îi batem doar cu poșeta’, mesaje care conțin amenințări și instigări la comiterea de acte de violență față de oponenții politici ai lui Georgescu.

Aceste mesaje au fost postate la data de 5.12.2024 de utilizatorul ‘christi.cio’ în cadrul a două înregistrări audio-video distribuite pe rețeaua de socializare Tik Tok.

*** În al patrulea dosar, procurorii au reținut că, în data de 6.12.2024, utilizând contul său de TikTok, cu userul @numemulte101, aferent numelui ‘Numemulte’, inculpatul Eugen Brebeanu a postat, în mediul online, un material video în care și-a exprimat nemulțumirea față de anularea turului 1 al alegerilor prezidențiale, fiind indignat de susținătorii unuia dintre candidații la alegerile prezidențiale, motiv pentru care a incitat publicul la violență împotriva unor categorii de persoane definite pe criterii de apartenență politică, afirmând în cuprinsul înregistrării următoarele: ‘Să mă (…) pe ea de țară și pe toți votanții lui (….). Bine ar fi ca diseară, toată România, să iasă în stradă și să intre peste ei! Sparți! Revoluție, tată!’.

*** În al cincilea dosar, având ca obiect infracțiunea de amenințare, se spune că, la data de 5.12.2024, în cadrul unei discuții telefonice, inculpatul Bruno Laurențiu Mihăilescu i-a adresat amenințări cu acte care ar aduce atingere integrității fizice/libertății și cu fapte păgubitoare jurnalistului Ilie Victor Gheorghiță, care efectua o investigație de presă referitoare la un grup de societăți comerciale, dintre care una este britanică – Bunelu Limited, iar alta – Tracia Unită, la care inculpatul era asociat