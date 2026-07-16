Cine spune prezent la apelul SUA împotriva extremismului de stânga

Statele Unite găzduiesc, pe 15 iulie, o reuniune ministerială menită să internaţionalizeze lupta împotriva extremismului de stânga, inclusiv împotriva mişcării Antifa, clasificată de preşedintele Donald Trump drept ”organizaţie teroristă”, în urmă cu un an.

Peste 60 de țări, invitate la reuniunea inițiată de Marco Rubio

Secretarul de Stat Marco Rubio a invitat delegații din peste 60 de tari la reuniunea din SUA despre ”revirimentul terorismului internațional de extremă stânga”. Potrivit Politico, unele guverne au decis că este mai bine sa participe la aceasta reuniune decât să refuze invitația administrației Trump: Franța, Polonia, Grecia, Cipru, Israel, Letonia, Lituania si Estonia.

Va fi reprezentată și Germania, la nivel de șef de departament al Ministerului federal de Interne, informează Berliner Zeitung. Poziția guvernului german este însă că cea mai mare amenințare extremistă la adresa securității Germaniei continuă să fie extremismul de dreapta. Pe de altă parte, în Germania se observă înmulțirea cu 35% in 2025 a incidentelor legate de extremismul de stânga. Un raport citat de Berliner Zeitung arată că infracțiunile violente asociate extremismului de stânga au ajuns la 1087 în anul trecut, o creștere de aproape 50%.

Administrația Trump: Europa este ”incubator de amenințări teroriste”

Responsabili americani dau Europa ca exemplu negativ. Amintesc de sabotarea reţelei feroviare franceze cu ocazia deschiderii Jocurilor Olimpice din 2024. Sau de moartea militantului naţionalist Quentin Deranque în februarie, atribuită antifasciştilor. Dar şi atacuri atribuite extremei stângi în Italia în 2024 şi în Germania la începutul anului. Sau, la începutul lunii iulie, atentatele împotriva mai multor membri ai unui partid conservator din Grecia, care s-au soldat cu un mort şi patru răniţi.

Subiectul ”nu a fost abordat cu adevărat în mod colectiv şi eficient”, având în vedere caracterul său transnaţional şi modul de operare ”sofisticat”, a declarat, pe 14 iulie, un responsabil de rang înalt al Departamentului de Stat, sub condiţia anonimatului. Într-un raport recent privind combaterea terorismului, administraţia Trump a criticat Europa, calificând-o drept ”incubator de ameninţări teroriste”.

Cine este coordonatorul strategiei americane împotriva Antifa

Un personaj central al reuniunii pentru lupta împotriva extremismului de stânga este asistentul adjunct al președintelui Trump și responsabilul în privința contraterorismului in SUA, Sebastian Gorka. El încearcă să folosească asocierea grupurilor din SUA cu terorismul internațional, pentru a putea justifica folosirea unor metode de investigație precum supravegherea comunicațiilor. Gorka este un personaj controversat, care a făcut parte și din prima administrație Trump, în calitate de consilier pe teme de securitate națională. Are viziuni radicale în privința imigrației si terorismului, a fost jurnalist la site-ul conservator Breitbart, Ulterior, a colaborat cu NewsMax, canalul media conservator unde președintele Nicușor Dan a publicat recent un articol de opinie.

Pe plan extern, Washingtonul a sancţionat grupuri marginale din Europa, printre care ”Antifa Ost”, cu sediul în Germania, precum şi alte trei grupuri anarhiste din Italia şi Grecia. În Statele Unite, mişcarea Antifa s-a manifestat în special începând din 2016, după prima alegere a lui Donald Trump.