Ciolacu. Cîrstoiu să răspundă la acuzaţii, nu putem merge mai departe

Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri că primul pas pe care trebuie să îl facă medicul Cătălin Cîrstoiu, candidatul comun PSD-PNL pentru Primăria Generală a Capitalei, este să ţină o conferinţă de presă în care să răspundă la toate acuzaţiile care i se aduc, adăugând că „nu putem merge mai departe” dacă nu se lămuresc toate aceste acuzaţii.

„În momentul de faţă eu cred că abordarea cea mai corectă, după ce decizia coaliţiei a fost ca domnul doctor Cîrstoiu să fie candidatul comun pentru Primăria Generală a Capitalei, este ca domnul doctor să facă o conferinţă de presă şi să răspundă la toate acuzaţiile. Nu am avut o discuţie nici cu domnul Ciucă, nici cu domnul Cîrstoiu de retragere. Am avut discuţii în coaliţie cum şi dumneavoastră aveţi în redacţie privind anumite lucruri sesizate. E normal că am avut aceste discuţii cu staff-urile tehnice şi cu oamenii politici din coaliţie, dar nu e un lucru anormal. Nu am avut o discuţie punctuală de a retrage pe cineva sau de a veni cu alt candidat. (…) Primul pas este ca domnul Cîrstoiu să ţină această conferinţă şi cred că nu putem merge mai departe dacă nu lămurim toate aceste acuzaţii”, a spus premierul într-o conferinţă de presă la finalul vizitei pe care o efectuează în Qatar, întrebat dacă ia în calcul retragerea lui Cătălin Cîrstoiu din cursa pentru alegerile locale.

Ciolacu a afirmat că medicul Cîrstoiu trebuie să explice bucureştenilor, pentru că este candidatul coaliţiei pentru Primăria Capitalei.

„Nu trebuie să mi se explice mie. Trebuie să se explice bucureştenilor toate aceste acuzaţii. Eu nu i-am cerut lămuriri domnului Cîrstoiu, pentru că nu mie trebuie să îmi explice. Dânsul trebuie să explice, fiind candidatul coaliţiei, bucureştenilor în ceea ce priveşte aceste acuzaţii. Eu nu sunt nici judecător, nici specialist de la ANI, dânsul trebuie să explice aceste lucruri cum, de exemplu, doamna Clotilde am văzut că a explicat – corect, a luat bani de la primărie în timp ce era primar. Domnul Cîrstoiu nu este trimis în judecată, nimeni nu a trimis la un organ de cercetare penală ceva în ce îl priveşte”, a spus Ciolacu.