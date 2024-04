Ciolacu, despre interzicerea jocurilor de noroc: „Merg până la capăt”

Guvernul va continua să ia măsuri până când lucrurile vor fi sub control în domeniul jocurilor de noroc, a afirmat prim-ministrul Marcel Ciolacu, referitor la adoptarea în Camera Deputaţilor a proiectului de lege care prevede „scoaterea păcănelelor din peste 90 la sută din localităţile din România”.

„Zilele bune ale celor care au profitat cu lăcomie vânzând iluzii oamenilor s-au încheiat. Parlamentul a votat astăzi scoaterea păcănelelor din peste 90 la sută din localităţile din România. Protejarea oamenilor trebuie să fie prioritatea, nu nişte bani în plus aduşi la buget obţinuţi pe suferinţa oamenilor. Am crescut taxele pentru jocurile de noroc, am reglementat mai bine domeniul, am interzis păcănelele în localităţile sub 15 mii de locuitori şi vom continua să luăm măsuri până când lucrurile vor fi sub control. Nu mi-e frică de nimeni şi voi merge până la capăt!”, a afirmat Marcel Ciolacu, marţi, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, marţi, proiectul de lege privind jocurile de noroc cu 243 de voturi „pentru”, patru abţineri, iar doi deputaţi nu au votat.

Potrivit acestui proiect, spaţiul comercial în care operatorul exploatează jocuri de noroc, dacă are amplasate mijloace de joc de tip slotmachine, trebuie să se afle într-o unitate administrativ-teritorială cu o populaţie mai mare de 15.000 de locuitori. Dovada numărului de locuitori se face prin adeverinţă eliberată de primăria în a cărei rază teritorială se află spaţiul propus.