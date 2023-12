Ciolacu, despre majorarea salariilor profesorilor

Premierul României, Marcel Ciolacu, a declarat luni seară, la Digi24, că în 2024 bugetul pentru educație va fi unul record, de 4,1 % din PIB.

”Este o ofertă cât se poate de respectuoasă, ținând cont de salarizarea foarte joasă pe care o aveau”, a spus Ciolacu.

El a adăugat că s-a ajuns la o înțelegere în ceea ce privește majorarea salariilor profesorilor în tranșe.

„Am avut o discuție în seara asta, cred că am închis lucrurile în linii mari. Am fost cu doamna ministră a Educației. Va fi un buget record pentru educație, respectiv 4,1 % din PIB. Mă bucură foarte mult că am acoperit toate palierele.

Este un salt spectaculos ,rămân reforma și cerințele noastre, ale părinților, în ceea ce privește educația”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă profesorii sunt de acord cu majorarea salariilor în tranșe, premierul a răspuns.

„Sa ajuns la o înțelegere”. „Urmează să închidem cu sindicatele, nu știu dacă au anunțat public, dar am ajuns la o înțelegere.

Referitor la criteriile de performanță în educație după dezastrul de la PISA

„Nu cred în lucrurile și abordările paușale, pentru toată lumea să fie la fel. Sunt profesori care au zeci de olimpici, sunt unii care au dat titularizarea și au luat 2 și 3. Trebuie venit în sistem cu ceva cu care putem cere mai mult.

În acest moment, ca și reprezentant al statului român, statul român și-a făcut datoria față de profesori, am venit cu o lege nouă, pe toate componentele, cele mai mari investiții în infrastructură după autostrăzi le-am prins în sistemul de educație.

Nu vom avea de-a doua zi performanță, va dura câțiva ani, dar e o nouă abordare și una serioasă”, a mai spus el.

Salariile bugetarilor și demnitarilor vor crește cu 5% de la 1 ianuarie 2024, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență aflat pe masa guvernului.

Excepție de la această prevedere fac profesorii, care vor primi o majorare de salariu de 13% la 1 ianuarie. Proiectul de OUG consultat de Digi24.ro cuprinde și alte măsuri care privesc celelalte categorii de bugetari. Bugetarii și demitarii vor avea salarii mai mari cu 5% de la 1 ianuarie 2024, potrivit proiectului de ordonanță aflat la guvern.

Prin excepție, profesorii vor primi o creștere mai mare, de 13%, dar mult sub nivelul de 40% obținut ca promisiune după greva generală din acest an a conchis premierul.