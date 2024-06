Ciolacu, din campanie. Are Elisabeta Lipă o mână…

Marcel Ciolacu și-a ”rafinat” discursul de campanie. Și când nu mai e de glumă, premierul o dă pe glumă. S-ar teme, vezi doamne, de impozanta doamnă Lipă, respectabilă altfel, dar care are o mână… de zici Doamne ferește!

Nici prin cap nu ți-ar trece s-o contrazici. Și așa se face stadionul.

Nu acum, ci după alegeri, bineînțeles, dar avem garanții… Rareș Hopincă vorbește ”cu atâta însuflețire”.

Acestea fiind spuse și ”cinstiți până la capăt”, Ciolacu ”dinamovistul” luptă pentru Steaua, ca să aibă și ea un stadion, că merită! Principii ori ba?!

”L-am ascultat pe colegul nostru Rareș Hopincă vorbind cu atâta însuflețire despre ce vrea să facă aici, în Sectorul 2. Și sunt sigur că după 9 iunie chiar le va face! Chiar dacă este tânăr, are experiență în administrație și – cel mai important – lui Rareș Hopincă îi pasă de locuitorii Sectorului 2! Gândiți-vă ce capacitate de convingere are Rareș Hopincă, dacă eu, care sunt stelist, mă lupt pentru ca Dinamo să aibă un stadion nou, așa cum merită. Acum trebuie să fiu cinstit până la capăt. Era culmea să spun altfel pentru că lângă mine era doamna Elisabeta Lipă și chiar dacă este o doamnă distinsă ați văzut cu toții ce mână are. Era nevoie de mult curaj ca să-i spui nu.

Lui Rareș Hopincă îi pasă de oameni, la fel cum îi pasă și de fanii lui Dinamo. Și sunt aici să vă spun că, împreună cu Rareș Hopincă, vom face în sfârșit noul stadion pentru Dinamo! Dinamo merită un stadion modern pe măsura tradiției sale!”, a explicat premierul.